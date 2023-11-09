В Италии обнаружили неповрежденную 2600-летнюю этрусскую гробницу

В ней нашли артефакты в потрясающей сохранности.

В археологической зоне древнего этрусского города Вульчи в некрополе Остерия была обнаружена новая, полностью сохранившаяся двухкамерная этрусская гробница. Вход в гробницу, запечатанный каменными плитами, был снят, в результате чего обнаружились богатые находки: керамика, древние сосуды для вина, декоративные аксессуары, железные предметы, бронзовые артефакты, такие как котел, и скатерть с погребального банкета, почти все в безупречном состоянии.

Две камеры, датируемые VII веком до нашей эры, были тщательно вырезаны в податливом вулканическом туфе. В первой камере находились четыре этрусские транспортные амфоры, предназначенные для хранения вина местного производства. Во второй камере был представлен ассортимент амфор и керамики, происходящих из восточных греческих регионов, включая Ионию и Коринф, а также предметы местного производства, в том числе характерная черная керамика буккеро.

Примечательно, что в камере B были найдены две амфоры, произошедшие из Хиоса, известного производством самого популярного вина в греко-римском мире. В этой камере также находились чаша-тренога и различные железные предметы.

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Этрурия, центр этрусской цивилизации, была богата плодородной почвой, подходящей для выращивания виноградников. Этруски выращивали и производили вина исключительного качества, особенно высоко ценимое вино Кьян с острова Хиос, которое пользовалось популярностью во всем греко-римском мире.

В период расцвета этрусской культуры, которая процветала в центральной Италии с VIII по IV века до нашей эры, строительство гробниц и торговля вином играли ключевую роль в их обществе. Этрусские гробницы этой эпохи известны своей архитектурной изысканностью и часто напоминают искусно украшенные дома с фресками, керамикой и ценными вещами. Некоторые из самых знаковых этрусских гробниц представляют собой замысловатые погребальные камеры, ярко изображающие этрусскую жизнь, верования и обычаи.