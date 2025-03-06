В Италии со дна озера поднялась затопленная римская вилла

Причиной таинственного «воскрешения» древнего здания стал необычный геологический процесс.

Со дна итальянского озера Фузаро начали медленно всплывать остатки древнего римского комплекса, который когда-то мог славиться своими термальными ваннами. Об удивительной находке сообщили власти коммуны Баколи в провинции Неаполя, где располагается водоём.

Неожиданное появление древней виллы связывают с «брадисейсмом»: это процесс постепенного геологического подъема или опускания участка земной поверхности в результате движения магмы и гидротермальных жидкостей. Особенно этот процесс заметен в вулканических регионах и кальдерах.

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Само озеро Фузаро к западу от Неаполя находится на Флегрейских полях. Этот вулканический район представляет из себя обрушившуюся затопленную кальдеру и славится нестабильной брадисейсмической активностью. Например, одним из вулканов, который образует Флегрейские поля, является спящий Сольфатар – именно он выплевывает наружу горячие вулканические газы через свои знаменитые фумаролы. Начиная с 2005 года озеро Фузаро поднялось примерно на 138 сантиметров, что привело к возвышению морского дна и отступлению береговой линии. Вулканологи предполагают, что подобные геологические процессы являются предвестниками скорых извержений.

Вблизи Фузаро находятся частично затопленные руины древнеримского города Байи. По словам древнеримского поэта I века до нашей эры Секста Проперция, в своё время этот курорт славился гедонистическими замашками гостей, роскошными приемами и в целом имел славу «гавани порока». Отвечала ли обнаруженная вилла этому стилю жизни, теперь предстоит определить археологам из Неаполя.

Кстати, недалеко от озера, на противоположной стороне Неаполитанского залива, находятся руины знаменитых Помпей и Геркуланума, которые долгое время были погребены под толстым слоем вулканического пепла после смертельного извержения Везувия в 79 году н. э.