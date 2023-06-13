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В Израиле нашли семь древнейших флейт. Они сделаны из птичьих костей

Фото: Laurent Davin

Самые старые костяные флейты оказались изготовлены древними мастерами из костей мелких водоплавающих птиц.

В поселении Айн-Маллаха (Северный Израиль) обнаружены семь доисторических духовых инструментов возрастом 12 тысяч лет. Флейты из костей мелких водоплавающих птиц издают звуки, схожие со звуками некоторых хищных пернатых — в том числе евразийского ястреба-перепелятника и обыкновенной пустельги.

Древние музыкальные инструменты изготовили натуфийцы — представители цивилизации с Ближнего Востока, которые населяли Айн-Маллаху между 13 000 и 9700 годами до нашей эры. Они специально выбирали для флейт маленькие кости, чтобы получить высокие звуки, имитирующие конкретных хищников. Затем такие музыкальные инструменты могли использовать для охоты, музыки или общения с самими птицами.

Многочисленные украшения из птичьих когтей, найденные в Айн-Маллахе, указывают на то, что натуфийцы придавали птицам особое символическое значение. Обнаруженные флейты могут помочь ученым понять, какие практики и культурные привычки были у этой древней цивилизации в момент перехода от кочевого к оседлому образу жизни, к началу развития сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что археологи из Университета Пенсильвании (США) и Университета Пизы (Италия) обнаружили на юге Ирака остатки таверны возрастом около пяти тысяч лет.

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