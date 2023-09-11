В Израиле нашли загадочные сферы, изготовленные людьми больше миллиона лет назад

Назначение изделий из камня пока остается загадкой для специалистов.

Археологи Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль) заявили, что древние предки людей изготавливали из камней загадочные сферы. Эти сферы были найдены в далеком 1959 году: тогда группа археологов нашла стоянку древних людей на севере Израиля, названную Убейдией. Она принадлежала Homo erectus — человеку прямоходящему. Предки современного человека использовали Убейдию как перевалочный пункт примерно 1,4 миллиона лет назад — в момент перехода из Африки в Евразию.

На месте стоянки археологи нашли около 600 каменных сфер (сфероидов) из кремня, базальта и известняка. Их назначение долгое время оставалось загадкой. Одни специалисты считали, что сфероиды — это отходы производства каменных орудий, а другие — что изделия из камня изготавливали специально.

Ответить на этот вопрос ученым помог 3D-анализ 150 сканов находок, который помог восстановить последовательность механических ударов, придававших камням шарообразную форму.

Фото: Royal Society

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«Мы пришли к необычному выводу. Изначально округлые камни превращали в сфероиды намеренно — с помощью заранее продуманной стратегии обработки. Такая работа требовала исключительных навыков и четкого представления итоговой цели. То есть люди понимали, какую форму им нужно получить», — рассказали специалисты Еврейского университета.

Археологи отмечают, что их открытие ставит под сомнение сложившееся представление о том, какими умственными способностями обладали древние люди. Судя по всему, у Homo erectus было представление о симметрии уже 1,4 миллиона лет назад — и именно ее они пытались придать камням. Правда, до сих пор остается загадкой, зачем именно они делали это.

Ранее археологи из Цюрихского университета (Швейцария) пришли к выводу, что древние люди, которые жили на Кавказе в 3700-2900 годах до нашей эры, ели мясо оленей, овец, коз и коров, а также употребляли молочные продукты.