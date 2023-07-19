В Израиле разыскивают следы царства Давида

Библейский царь управлял им около 3000 лет назад.

По словам израильского археолога, пять доисторических городов, окружающих древний Иерусалим, когда-то были частью единого библейского царства. Это царство, возможно, управлялось царем Давидом около трех тысячелетий назад.

Согласно текстам Священного писания, Давид был пастухом, который позже стал самым значимым царем народа Израиля. Считается, что он объединил различные племена, но вся эта история давно оспаривается из-за недостатка доказательств.

Царь Давид жил в железном веке – предположительно, с 1104 по 960 годы до нашей эры. Сторонником этого утверждения является израильский археолог и профессор Йосеф Гарфинкл из Еврейского университета в Иерусалиме. Профессор Гарфинкл считает, что эти области датируются ранним периодом до нашей эры.

Его выводы были опубликованы в Иерусалимском журнале археологии. Исследование пытается опровергнуть общепринятое представление о том, что и Давид, и Соломон были местными вождями, которые управляли небольшим Иерусалимом, но не были правителями за его пределами. Он также стремится опровергнуть мысль о том, что Иудея стала царством примерно через столетие после периода правления этих лидеров.

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В исследовании профессор Гарфинкл объясняет структуру изученных им городов: во всех из них есть две параллельные стены в самом сердце города, а также хорошо структурированные дороги. Города были найдены в разное время. Тем не менее археолог считает, что он стал первым, кто соединил точки воедино.

В своей работе Гарфинкл использовал собственные раскопки и более ранние исследования. Он считает, что правление царя Давида охватывало целое царство, даже если оно было сравнительно небольшим.

Однако работа Гарфинкла столкнулась с критикой от других археологов и ученых. Не все готовы следовать временной шкале, предложенной Гарфинклом, тем более что она охватывает пять разных областей, в которых есть свои трудности с датированием. Профессор Исраэль Финкельштейн из Университета Хайфы и Тель-Авивского университета объясняет, что, если эти города должны были продемонстрировать связь, эквивалентную наличию единого царства, они должны были существовать одновременно.

Профессор Гарфинкл объясняет, что его цель не в том, чтобы доказать достоверность текстов Библии, а в том, чтобы увидеть, могут ли библейские описания указывать на исторические факты. Он считает, что его исследование могло бы соединить науку и теологию.