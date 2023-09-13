В израильской пещере нашли 4 римских меча возрастом 1900 лет

Археологи предполагают, что они были специально спрятаны во время восстания в Израиле.

Археологи обнаружили в Израиле четыре хорошо сохранившихся римских меча возрастом 1900 лет. Они были найдены застрявшими в расщелине внутри пещеры в Иудейской пустыне. Исследователи полагают, что это оружие захватили в бою израильские повстанцы, а затем специально его спрятали.

Из четырех редких орудий три все еще были защищены деревянными и кожаными ножнами. Железные лезвия трех мечей имели длину от 60 до 65 сантиметров, что соответствует размерам прямых обоюдоострых римских мечей под названием спата. Лезвие четвертого меча имеет длину 45 сантиметров.

Согласно заявлению, опубликованному Управлением древностей Израиля (IAA), все мечи были «стандартными» и использовались римскими солдатами, дислоцированными в то время в Иудее.

«Найти один меч – это редкость, а четыре – это просто мечта. Мы протерли глаза, чтобы поверить в это», – пишут исследователи.

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Ученые полагают, что мечи были захвачены во время восстания иудеев против римлян при императоре Адриане, в 132-136 годах, под предводительством Шимона Бар-Кохбы.

«Очевидно, что повстанцы не хотели, чтобы римские власти поймали их с этим оружием. Мы только начинаем исследование пещеры и обнаруженного в ней тайника с оружием, стремясь выяснить, кому принадлежали мечи, и где, когда и кем они были изготовлены», – объясняет заместитель директора IAA Эйтан Кляйн.

Открытие произошло спустя 50 лет после того, как другая группа исследователей обнаружила внутри пещеры древний сталактит. На формации была чернильная надпись, нацарапанная древним еврейским шрифтом, которая была похожа на текст, написанный в период Первого Храма (957–586 гг. до н. э.). Этот период начался со строительства храма царя Соломона и закончился его разрушением от рук вавилонян.

Исследователи посетили пещеру, чтобы сфотографировать сталактит, надеясь найти дополнительные надписи. Вместо этого они наткнулись на тайник с мечами.