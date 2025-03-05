В израильском монастыре обнаружили захоронение женщины в цепях

Тяжелые цепи оказались веригами — символами аскезы и смирения.

Израильские ученые из Института Вейцмана исследовали древнее захоронение, найденное в византийском монастыре Хирбат-эль-Масани. Внутри обнаружили скелет, закованный в тяжелые цепи, которые оказались веригами — символами аскезы и смирения. ДНК-анализ показал, что останки принадлежат женщине, что стало неожиданностью, так как вериги традиционно связывали с мужчинами-аскетами.

По словам исследовательницы Элизабетты Боаретто, подобные находки женщин в веригах крайне редки, хотя мужской аскетизм широко задокументирован. После признания христианства государственной религией Римской империи в 380 году нашей эры, аскетические практики стали популярными среди монахов и монахинь, стремящихся к духовному очищению через отказ от мирских благ.

Мужчины использовали цепи для подавления физических желаний, тогда как женщины предпочитали пост и уединение. Открытие помогает глубже понять роль женщин в религиозной жизни Византии и уточнить представления об аскетизме того времени.

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