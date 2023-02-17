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№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022
Февральский фототурнир: Начался второй этап
Февральский фототурнир: Начался второй этап

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В Йоркшире обнаружили громадный след динозавра

Фото: Geological Society of London

Его оставил гигантский хищник времен юрского периода.

Археолог Мари Вудс случайно обнаружила в Йоркшире (Великобритания) самый большой из когда-либо найденных там следов динозавра — его размер достигает почти одного метра. Вудс нашла уникальный отпечаток в апреле 2021 года, прогуливаясь по побережью.

След возрастом 166 миллионов лет назад принадлежит гигантскому плотоядному тероподу времен юрского периода. Этот хищник был похож на мегалозавра, а высота его бедра составляла 2,5-3 метра. Вероятно, теропод оставил четкий отпечаток, когда остановился отдохнуть или присел на корточки. 

Побережье Йоркшира известно тем, что на нем уже обнаружены тысячи следов динозавров. Это популярное место, которое привлекает как профессиональных палеонтологов, так и любителей.

О своем открытии археолог сообщила палеонтологу из Манчестерского университета. После этого команда специалистов аккуратно извлекла находку для последующего анализа и сохранения в музее и галерее Скарборо. Когда консервация завершится, отпечаток лапы динозавра планируется выставить на всеобщее обозрение.

Ранее сообщалось, что палеонтологи впервые обнаружили пупок динозавра.

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