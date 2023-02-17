В Йоркшире обнаружили громадный след динозавра

Его оставил гигантский хищник времен юрского периода.

Археолог Мари Вудс случайно обнаружила в Йоркшире (Великобритания) самый большой из когда-либо найденных там следов динозавра — его размер достигает почти одного метра. Вудс нашла уникальный отпечаток в апреле 2021 года, прогуливаясь по побережью.

След возрастом 166 миллионов лет назад принадлежит гигантскому плотоядному тероподу времен юрского периода. Этот хищник был похож на мегалозавра, а высота его бедра составляла 2,5-3 метра. Вероятно, теропод оставил четкий отпечаток, когда остановился отдохнуть или присел на корточки.

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Побережье Йоркшира известно тем, что на нем уже обнаружены тысячи следов динозавров. Это популярное место, которое привлекает как профессиональных палеонтологов, так и любителей.

О своем открытии археолог сообщила палеонтологу из Манчестерского университета. После этого команда специалистов аккуратно извлекла находку для последующего анализа и сохранения в музее и галерее Скарборо. Когда консервация завершится, отпечаток лапы динозавра планируется выставить на всеобщее обозрение.

Ранее сообщалось, что палеонтологи впервые обнаружили пупок динозавра.