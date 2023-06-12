В каких водах мегалодоны вырастали до невероятных размеров?

Палеонтологи выяснили, что мегалодоны не всегда (и не везде) были страшными гигантами, которыми мы их представляем.

Одно из исследований показало, что гигантские доисторические акулы Otodus megalodon, о которых ходят легенды среди любителей древней фауны, обитали в первую очередь в прохладных водах. Именно там они могли достигать от 15 до 20 метров в длину. А вот их южные собратья были гораздо меньше и на страшных морских монстров уже вряд ли тянули.

Мегалодон – вымерший вид макрелевых акул, населявший воды мирового океана со среднего миоцена до плиоцена, примерно от 15 до 2,6 миллионов лет назад.

Эти доисторические монстры были высшими хищниками, которые питались китами и другими морскими млекопитающими. Из-за того, что мегалодоны, как и все акулы, являются хрящевыми рыбами, их скелеты крайне плохо сохраняются – к частым находкам относятся разве что зубы. Палеонтологи аккуратно предполагают, что мегалодон был очень похож на большую белую акулу (Carcharodon carcharias), только намного крупнее.

В новом исследовании под руководством палеонтолога Кенсу Симады из Университета ДеПола ученые решили выяснить, существовали ли различия между популяциями мегалодонов, обитавших в разных регионах Земли. Для этого они повторно изучили фрагменты челюстей, других сохранившихся частей скелета, а также зубы нескольких десятков мегалодонов, найденных в Северной и Южной Америке.

Результаты ученых показали, что размеры мегалодонов соотносились с так называемым правилом Бергмана.

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Правило Бергмана Это биогеографическое правила сформулировал в 1847 году немецкий биолог Карл Бергман. Оноо гласит, что среди сходных форм теплокровных животных наиболее крупными являются те, которые живут в условиях более холодного климата — в высоких широтах или в горах.

«Ученые постоянно ищут биологические правила, которые помогают нам предсказывать естественные закономерности, и кажется, что правило Бергмана применимо к Otodus megalodon», – отмечает доктор Виктор Перес, палеонтолог из Морского музея Калверта.

Ученые выяснили, что мегалодоны, жившие у берегов современной Панамы и других стран Центральной Америки, были относительно небольшими – длина их тела составляла около 5-8 метров. И напротив, типичная длина мегалодонов, живших у северных берегов современных США, Чили, Перу и Европы, достигала 10-15 метров.

«Главный вывод этого исследования заключается в том, что не все особи Otodus megalodon одинаково вырастали до гигантских размеров. Общее представление о том, что общая длина этого вида достигала 18-20 метров, следует применять в первую очередь к популяциям, обитавшим в более прохладной среде», – резюмировал Симада.