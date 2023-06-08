В какой день недели чаще всего случаются инфаркты?

Еще один повод невзлюбить понедельники.

Согласно исследованию, представленному на конференции Британского сердечно-сосудистого общества в этом году, самый опасный для жизни тип сердечного приступа с большей вероятностью происходит в понедельник.

Инфаркт миокарда возникает, когда крупная артерия, снабжающая сердечную мышцу кровью, полностью блокируется бляшкой или тромбом. Закупорка приводит к гибели сердечной мышцы: это означает, что сердце не может эффективно перекачивать кровь по всему телу.

Исследователи проанализировали данные 10 528 пациентов по всей Ирландии, которые были госпитализированы с инфарктом с 2013 по 2018 годы. Они обнаружили, что частота инфарктов была самой высокой в понедельник. Частота приступов в воскресенье также оказалась выше, чем ожидалось.

«Мы обнаружили сильную статистическую корреляцию между началом рабочей недели и инфарктами. Это любопытное явление», – Джек Лаффан, ведущий автор исследования.

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Исследователи считают, что это может быть как-то связано с циркадным ритмом организма – физическими, психическими и поведенческими изменениями, которые следуют 24-часовому циклу, также известному как «внутренние часы». Поэтому важно соблюдать режим дня, в том числе и выходные.

«Причина, вероятно, многофакторная, однако, основываясь на том, что мы знаем из предыдущих исследований, разумно предположить циркадный элемент», – пишут исследователи.

Эти результаты согласуются с обзором 28 предыдущих исследований с 2005 года, охватывающих 16 стран и более 1,6 миллиона сердечных заболеваний.

Среди других причин такой корреляции ученые называют употребление алкоголя и стресс, связанный с возвращением на работу после выходных. Исследование 2020 года показало, что сотрудники сообщали о более низком уровне удовлетворенности работой и были более подвержены стрессу на работе в начале рабочей недели. Хорошо известно, что физиологическая реакция организма на стресс может увеличить риск высокого кровяного давления, сердечного приступа и инсульта.