В Калининграде обнаружили зуб древней акулы – ему 37 миллионов лет

В эпоху эоцена в этом месте было море.

В Приморском карьере в Калининграде был найден зуб акулы возрастом 37 миллионов лет. Подлинность редкой палеонтологической находки подтвердили эксперты. Об этом сообщила пресс-служба Янтарного комбината, который разрабатывает карьер.

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«Находка горняков в Приморском карьере представляет собой зуб ламноидной акулы возрастом 37 миллионов лет. У этого представителя морской фауны от 3 до 20 рядов зубов, общая численность которых доходит до тысячи. Именно поэтому зубы акулы на нашем побережье встречались и ранее. Особенность найденной окаменелости в том, что в ней присутствует корень, что очень ценно для исследований», – Эдуард Мычко, старший научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН.

Как уточнил ученый, акула была в длину около одного метра. Обитала она в эпоху эоцена, во время которого формировались хвойные леса, подарившие миру балтийский янтарь. Ламноидные акулы существуют и сейчас, но отличаются от своих древних предков и представлены меньшим числом видов.

Найденный зуб акулы станет основой экспозиции в музее Янтарного комбината. Коллекция из 12 предметов, в том числе – позвонка акулы и раковины моллюсков, собрана за последние 20 лет из находок, обнаруженных в процессе добычи балтийского янтаря.