В Канаде нашли самую древнюю медузу: ей 505 миллионов лет

Это самая древняя окаменелость медузы, обнаруженная на планете.

Исследователи нашли в ископаемом пласте в Канаде окаменелость медузы возрастом 505 миллионов лет. Находка уникальна, потому что мягкие ткани вообще и стрекающих в частности очень редко сохраняются в летописи окаменелостей.

Находка представляет собой самую раннюю из известных медуз на планете. Она относится к виду под названием Burgessomedusa phasmiformis.

«Хотя медузы и их родственники считаются одними из самых ранних эволюционировавших групп животных, их чрезвычайно трудно определить в кембрийской летописи окаменелостей. Это открытие не оставляет сомнений, что они плавали в океане уже в то время», – Джо Мойсюк, палеонтолог из Университета Торонто.

Большая часть имеющейся у нас летописи окаменелостей состоит из твердых фрагментов костей, которые лучше переживают различные процессы окаменения. Мягкие ткани намного нежнее и быстрее деградируют, поэтому записей о них мало.

Место, где была найдена медуза, носит название Burgess Shale. Это лагерштетт – особый тип погребенных окаменелостей, как правило, в большом количестве, где благодаря особым условиям сохраняются не только твердые части скелетных форм, но также и отпечатки мягких тканей. Когда-то это было дно водоема: животные, которые там обитали, после смерти опускались в мелкий ил, где время и давление превращало их в окаменелости.

Медузы, принадлежащие к типу Cnidaria, имеют очень мягкую ткань, поэтому палеонтологи не надеются, что они будут сохраняться так часто. Однако сохранность книдарий не является чем-то уникальным. Книдарии типа полипов, которые прикрепляются к скалам, были обнаружены в ископаемых отложениях возрастом до 560 миллионов лет назад.

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Окаменелость Burgessomedusa phasmiformis Фото: Royal Ontario Museum

Полипы – это ранняя стадия жизни современных желеобразных, но существуют некоторые полипы, которые так и остаются ими всю жизнь. Ученые считают, что в ходе эволюции сначала появились полипы, а затем они превратились в свободно плавающих книдарий.

Но отсутствие медуз в летописи окаменелостей затрудняло изучение этих изменений. Ученые обнаруживали окаменелости, которые считались медузами, но позже они были классифицированы как гребневики, полностью принадлежащие к другому типу, Ctenophora.

Открытие Burgessomedusa дает науке новую основу для расчета временной шкалы эволюции медуз, говорят ученые. Открытие подчеркивает разнообразие кембрийских морских экосистем, в которых доминируют существа с твердым панцирем, поскольку они легче сохраняются в виде окаменелостей.

«Обнаружение таких невероятно хрупких животных, сохранившихся в слоях горных пород на вершинах этих гор, – это чудесное открытие. Burgessomedusa усложняет кембрийские пищевые сети, и подобно Anomalocaris, которые жили в той же среде, эти медузы были эффективными плавающими хищниками», – заключает палеонтолог Жан-Бернар Карон из Королевского музея Онтарио.