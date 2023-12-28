авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Отправь новогоднюю открытку другу ❄️
Отправь новогоднюю открытку другу ❄️

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Отправь новогоднюю открытку другу ❄️
Отправь новогоднюю открытку другу ❄️

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Канаде обнаружили травоядного гремлина. Так назвали новый вид динозавров

Фото: Ddinodan

Gremlin slobodorum в представлении художника

Палеонтологи нашли окаменелость ранее неизвестного вида динозавра-лептоцератопсида, который жил более 70 миллионов лет назад.

Обнаруженный учеными новый вид динозавра обитал на территории современной Альберты в Канаде в кампанском ярусе позднего мела – около 77 миллионов лет назад. Древнее животное, получившее название Gremlin slobodorum, достигало в длину около двух метров.

Этот вид относится к семейству Leptoceratopsidae. Его представители были безрогими динозаврами с клювами, напоминающими клювы попугаев. Семейство тесно связано с трицератопсами, а от них и других цератопсов эти динозавры отличались отсутствием рогов на голове и наличием лишь небольшого воротника с сагиттальным гребнем, растущего сзади в основании черепа.

«В отличие от более известных цератопсид, лептоцератопсиды были относительно небольшими – размером с овечку – и не имели рогов», – Майкл Райан, палеонтолог из Карлтонского университета в Канаде.

Это открытие заполняет лакуну в летописи окаменелостей динозавров этого семейства в Альберте, занимая промежуточное положение по возрасту между двумя лептоцератопсами: грифоцератопсом из формации Милк-Ривер и унескоцератопсом из формации Парка динозавров.

Фото: Michael Ryan
Лобная кость Gremlin slobodorum

«Описание Gremlin slobodorum и его сравнение с другими лептоцератопсидами позволило нам по-новому оценить характеристики парных лобных костей верхней части черепа, которые ранее считались важными для классификации.

Идентификация нового вида также помогает лучше понять эволюцию семейства Leptoceratopsidae в Альберте за счет сужения временного разрыва между Gryphoceratops, старейшим известным лептоцератопсидом, и Unescoceratops, который стратиграфически расположен над Gremlin slobodorum», – заключают ученые.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023

28 декабря

#питомцы

28 декабря