В Канаде обнаружили травоядного гремлина. Так назвали новый вид динозавров

Палеонтологи нашли окаменелость ранее неизвестного вида динозавра-лептоцератопсида, который жил более 70 миллионов лет назад.
Обнаруженный учеными новый вид динозавра обитал на территории современной Альберты в Канаде в кампанском ярусе позднего мела – около 77 миллионов лет назад. Древнее животное, получившее название Gremlin slobodorum, достигало в длину около двух метров.
Этот вид относится к семейству Leptoceratopsidae. Его представители были безрогими динозаврами с клювами, напоминающими клювы попугаев. Семейство тесно связано с трицератопсами, а от них и других цератопсов эти динозавры отличались отсутствием рогов на голове и наличием лишь небольшого воротника с сагиттальным гребнем, растущего сзади в основании черепа.
«В отличие от более известных цератопсид, лептоцератопсиды были относительно небольшими – размером с овечку – и не имели рогов», – Майкл Райан, палеонтолог из Карлтонского университета в Канаде.
Это открытие заполняет лакуну в летописи окаменелостей динозавров этого семейства в Альберте, занимая промежуточное положение по возрасту между двумя лептоцератопсами: грифоцератопсом из формации Милк-Ривер и унескоцератопсом из формации Парка динозавров.
«Описание Gremlin slobodorum и его сравнение с другими лептоцератопсидами позволило нам по-новому оценить характеристики парных лобных костей верхней части черепа, которые ранее считались важными для классификации.
Идентификация нового вида также помогает лучше понять эволюцию семейства Leptoceratopsidae в Альберте за счет сужения временного разрыва между Gryphoceratops, старейшим известным лептоцератопсидом, и Unescoceratops, который стратиграфически расположен над Gremlin slobodorum», – заключают ученые.
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