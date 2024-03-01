В Карелии открыли новый минерал

Это 14-й по счету минерал, открытый в регионе.

На Заонежском полуострове Карелии обнаружен новый минерал. Подобный минеральный вид — джуноит – известен по находкам в Австралии, однако карельский аналог в своем составе содержит селен и получил международное название – селеноджуноит. Соавтором открытия стал научный сотрудник Музея геологии докембрия Института геологии КарНЦ РАН Олег Лавров.

Ежегодно в России специалисты открывают несколько новых минеральных видов. Наибольшее их количество было выявлено на Кольском полуострове, в пределах Хибинского и Ловозерского массивов щелочных магматических горных пород. В Карелии также периодически находят новые минералы.

Одним из интересных объектов в регионе является месторождение Средняя Падма на Заонежском полуострове, уникальное как в минералогическом отношении, так и по содержанию такого важного элемента как ванадий. В разные годы в рудах этого месторождения были установлены падмаит (PdBiSe), судовиковит (PtSe2) и малышевит (PdBiCuS3). Основная заслуга в открытии этих минералов принадлежит Юрию Полеховскому, кандидату геолого-минералогических наук, работавшему на геологическом факультете СПбГУ. Оказалось, что, вышеперечисленные минералы – это не последние находки на этом месторождении.

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«Летом 2021 года к полевому отряду Института геологии присоединился старший научный сотрудник Минералогического музея имени А.Е. Ферсмана Виктор Гекимянц. Он познакомился с геологическими особенностями Средней Падмы, отобрал каменный материал для изучения. Кроме того, в столичный музей были переданы остатки коллекции, собранной Юрием Полеховским еще в период существования разведочной шахты на месторождении. Открытие нового минерала далось нелегко. Дело в том, что подобный минерал уже был известен, найден в Австралии и назван джуноитом. По химическому составу отечественный аналог оказался селенсодержащим. Московским минералогам, среди которых был и ведущий специалист в этой области Игорь Пеков, требовалось провести еще ряд исследований, в том числе и рентгено-структурный анализ, что сделать оказалось не так просто. Минерал находился в тесном срастании с наиболее распространенным в рудах Средней Падмы селенидом свинца – клаусталитом», – Олег Лавров.

Тем не менее, структуру минерала (Cu2Pb3Bi8(Se,S)16) все-таки удалось установить. Он получил название селеноджуноит. Летом 2023 года Международная комиссия по новым минералам приняла решение утвердить селеноджуноит в качестве нового минерального вида. Селеноджуноит – 14-й по счету минерал, открытый в Карелии.