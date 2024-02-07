В Карелии волки стали чаще скрещиваться с собаками

Ученые пока не могут объяснить причины этого явления.

В Карелии все чаще стали встречаться гибриды волков и собак — к таким выводам пришли ученые, изучив более 650 образцов биоматериалов, добытых охотниками в последние десятилетия. По словам заведующего лабораторией зоологии Карельского научного центра РАН (Петрозаводск) Константина Тирронена, исследования показывают, что раньше местные волки были генетически чистокровны.

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«Все гибриды были обнаружены в Карелии в 2017-2022 годах, что указывает на относительно недавние и важные события, ставшие причиной их появления в популяции», — рассказал ученый.

В частности, по словам Тирронена, особь черного окраса среди волков нормального вида была обнаружена в Лахденпохском районе Карелии. Кроме того, похожие особи были замечены в Ленобласти и на юге Финляндии. Однако ученые пока затрудняются сказать, из-за чего конкретно карельские волки стали чаще скрещиваться с собаками.

Ранее сообщалось, что в Курганской области волк насмерть загрыз женщину и напал еще на троих человек. Животное могло быть заражено «зомби-вирусом».