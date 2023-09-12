В Казахстане нашли курган девочки со 180 костями животных

Необычное захоронение относится к бронзовому веку.

Специалисты Казахского национального университета имени аль-Фараби и Кембриджского университета (Великобритания) нашли в Казахстане курган девочки бронзового века, который отличает необычный погребальный инвентарь. В кургане оказались 180 таранных костей ног животных, а также серебряный диск с изображением лягушки. Само захоронение располагается в некрополе Айнабулак-Темирсу.

В ушах девочки специалисты нашли маленькие проволочные серьги, а на шее — бусы. Она жила в бронзовом веке Центральной Азии (3200 — 1000 год до нашей эры). При этом количество костей ног животных в кургане оказалось больше, в чем в любых других погребениях евразийской степи. Одни ученые считают, что таранные кости являлись частью культовой практики — их могли применять во время медитации.

«Но есть и иное мнение: кости могли быть символами благополучия и удачи, а также служить пожеланием успешного перехода из одного мира в другой», — отметил руководитель раскопок, заведующий кафедрой археологии, этнологии и музеологии Казахского национального университета Ринат Жуматаев.

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Между тем серебряный диск с лягушкой также играл в захоронении важную роль: лягушачий мотив исследователи связывают с водными ритуалами Китая и Египта. Но подобный артефакт в Казахстане нашли впервые — он может быть связан с образом роженицы и культом воды.

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