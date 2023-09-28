В Китае благодаря контрабандистам обнаружили новый вид панголинов

Ученые выделили генетический материал из изъятой чешуи животных.

В провинции Юньнань (Китай) контрабандисты случайно помогли ученым обнаружить новый, девятый, вид панголинов – единственных в мире млекопитающих с чешуей. У преступников изъяли чешую панголинов, которой активно торгуют на черном рынке, а специалисты смогли выделить из нее генетический материал. Так был обнаружен реальный, но неизвестный науке, «мистический» вид животных, который получил название Manis mysteria.

Ученые выделили из контрабандной чешуи 138 последовательностей геномов, а затем секвенировали 98 из них. Как оказалось, геномы принадлежали всем восьми существующим видам панголинов, распределённым по трем родам единственного семейства Manidae. Однако два новых, впервые описанных митохондриальных гаплотипа подсказали ученым, что в природе существует и девятый вид панголинов.

Выделенные из чешуи генетические образцы сильно отличаются от близких видов, филиппинского (Manis culionensis) и малайского (Manis javanica) панголинов. При этом реконструкция эволюции видов показала, что их ближайший общий предок жил около пяти миллионов лет назад. В итоге новый вид отнесли к криптическим — такие виды сложно отличать от родственников из-за высокого сходства.

Ученые считают, что открытие позволит не только воочию познакомиться с новым видом панголинов, но и спасти все виды от вымирания. Дело в том, что за этими животными охотятся из-за мяса, которое является деликатесом в Азии, и чешуи, которую считают уникальным целебным средством от множества недугов в китайской традиционной медицине. Хотя чешуя панголинов состоит из обычного кератина – того же вещества, которое образует наши ногти и волосы. В торговлю панголинами втянуты десятки стран на пяти континентах, но считается, что самые крупные партии чешуи поставляются из Камеруна, Нигерии, Сьерра-Леоне и Уганды. Главный рынок сбыта – Китай.

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Панголин в Серенгети Фото: gmacfadyen / Flickr

Название «панголины» происходит от малайского слова pengguling («сворачивающийся в шар»). Так они делают в случае опасности, при этом развернуть плотный чешуйчатый клубок под силу только крупному врагу: тигру или леопарду. Однако даже это не гарантирует хищнику успех, поскольку у панголина есть еще один элемент защиты – жидкость с отвратительным запахом, которая выделяется из анальных желез зверька.

Ранее сообщалось, что у самки белобрюхого панголина (Manis tricuspis) нашли 114 хромосом — это больше, чем у любого другого млекопитающего (за исключением боливийской щетинистой крысы, которая может похвастаться 118 хромосомами).