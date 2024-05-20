В Китае изобрели новый метод заморозки человеческого мозга

Ученые называют его возможным ключом к продлению жизни людей.

Ученые из Китая разработали инновационный метод заморозки человеческого мозга, который может стать ключом к борьбе со старением. Передовой подход к криогенной заморозке открывает новые перспективы в продлении человеческой жизни и позволяет сохранить все вещества и функциональные нейроны в мозговой ткани.

Учёные проверили свой метод с помощью стволовых клеток эмбриона человека – из них три на протяжении трех недель выращивали образцы головного мозга для проведения криогенной обработки.

Исследователи замочили образцы в различных химических смесях, таких как сахар, антифриз и химические растворители. После криогенной заморозки в жидком азоте в течение суток учёные размораживали образцы на протяжении двух недель. Они обнаружили, что одна из смесей сохранила нейроны неповрежденными и способными посылать сигналы в обычном режиме.

Эта смесь получила название MEDY по четырем ключевым ингредиентам: метилцеллюлоза, этиленгликоль, ДМСО и Y27632. Один из исследователей заключил в журнале Cell Reports Methods: «MEDY может быть использован для криоконсервации тканей человеческого мозга».

Это дает надежду на возможность заморозки мозга на неопределенный срок с последующим восстановлением его нормальной работы. Ученые из Университета Фудань в Китае утверждают, что их метод направлен на решение задачи продления жизни и борьбы со старением.

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