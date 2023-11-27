В Китае нашли древнюю могилу с жертвами бесчеловечной резни

Ученые говорят, что это жертвы крупнейшей известной «охоты за головами» в неолитической Азии.

Новое исследование показало, что древние обезглавленные скелеты, обнаруженные в братских могилах в Китае, представляют собой останки жертв, убитых около 4100 лет назад в ходе «охоты за головами» – крупнейшей за всю историю неолитической Азии.

Охота за головами – это практика захвата голов врагов в качестве трофеев. Удивительно, но, согласно анатомическим анализам, все скелеты (всего 41 скелет) принадлежали женщинам и подросткам. Вполне возможно, что, когда захватчики напали на поселение, они в первую очередь убивали женщин и детей. Также возможно, что злоумышленники использовали «ритуал выборочного обезглавливания» при определении своих жертв, пишут исследователи.

«Обезглавленные женщины и дети со следами порезов на шейных позвонках являются свидетельством жестокости, проявленной к этим людям», – Шарлотта Робертс, почетный профессор археологии Даремского университета в Великобритании.

Могила была найдена на городище Хунхэ на северо-востоке Китая. Исследователи впервые узнали об этом поселении, расположенном в провинции Хэйлунцзян, в 1990-х годах, а с 2013 года это место раскапывали уже шесть раз. Раскопав два дома и три гробницы, команда обнаружила в общей сложности 68 скелетов – 41 из них оказались безглавыми и датировались периодом от 4100 до 4400 лет назад.

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Раскопки в городище Хунхэ Фото: Texas A&M University School of Dentistry

Из 41 обезглавленной жертвы 32, судя по всему, были убиты в одно и то же время, что делает это крупнейшей охотой за головами в неолитическом Китае за всю историю исследований. У всех обезглавленных скелетов, за исключением нескольких, отсутствовали первый и второй позвонки, а на втором позвонке были такие же узкие V-образные или U-образные разрезы, что намекало на последовательность в технике и оружии убийц. По словам исследователей, использованное оружие, скорее всего, представляло собой ножи с костяными рукоятками и острыми каменными лезвиями.

Исследователи предположили, что, возможно, поселение подверглось нападению соперничающего племени, пока все мужчины отсутствовали. Затем, после нападения, преступники могли увезти головы в качестве трофеев. Когда мужчины вернулись, они, вероятно, перенесли трупы в два дома для простого захоронения, а затем покинули поселение.