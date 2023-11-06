В Китае нашли кладбище лошадей бронзового века

А также множество других артефактов.

Археологи в Китае обнаружили остатки обнесенного стеной города, в котором когда-то располагались дворец, ров, кладбища, жертвенные ямы, гончарные мастерские и бронзолитейный завод. Они датировали его бронзовым веком.

Древний город, известный как Яохэюань, был расположен у подножия гор на северо-западе Китая. Когда-то это был политический и культурный центр, который занимал видное место во времена династии Западной Чжоу – исторического периода в истории Китая, который длился с 1045 года до н.э. до 771 г. до н.э.

Хотя в этой части страны есть и другие памятники бронзового века, археологи считают Яохэюань вероятным региональным центром того времени, основываясь на широте и разнообразии структур, обнаруженных во время раскопок.

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Жертвоприношения людей и животных были обычной практикой в Яохэюане, о чем свидетельствует обилие гробниц, содержащих останки разрозненных человеческих костей, лошадей, волов, коз, овец, кур, собак и кроликов, похороненных рядом с людьми.

Исследователи обнаружили шесть жертвенных ям, в которых покоились скелеты лошадей. Они были сложены друг на друга целыми слоями, причем некоторые из скелетов были разбиты на сегменты. Это указывает на то, что животные, вероятно, были расчленены перед тем, как их сбросили в ямы. В общей сложности археологи нашли скелеты 120 лошадей, в том числе нескольких жеребят.

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«Жертвенное захоронение и употребление в пищу лошадей указывают не только на богатство и статус города Яохэюань, но и на наличие лошадей в этом регионе. Лошади были одним из самых важных ресурсов на северо-западе Китая в период Западного Чжоу», – пишут авторы исследования.

Археологи также обнаружили первое известное место бронзового литья периода Западного Чжоу, изобилующее шламовыми резервуарами или остатками глиняной смеси, когда-то использовавшейся для изготовления форм, печей и фундаментов зданий.

В одном из захоронений найден предмет из амазонита Фото: Yingxia Huang

Кроме того, исследователи обнаружили на территории объекта множество артефактов, в том числе керамические формы, предметы из нефрита и камня, лаковые изделия, сосуды из селадона (покрытые зеленой глазурью) и кости, на которых выгравировано более 150 различных идеограмм или обозначающих слова символов, которые похожи на китайские иероглифы.

Раскопки непосредственно за пределами города-крепости выявили остатки домов, зольников, ям для хранения, печей и дорог, а внутри городских стен исследователи обнаружили сложную сеть каналов, пересекающих поселение.

До сих пор лишь немногие исследования были сосредоточены на Западном Чжоу и этом регионе в частности, и необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять значение Яохэюаня в этот период времени и его отношения с другими частями Китая, отмечают авторы.

«Эти беспрецедентные находки предоставляют важные новые доказательства, с помощью которых можно изучить политический и культурный ландшафт северо-западного Китая и, в более широком смысле, переоценить отношения между центрами и перифериями в период позднего бронзового века в Китае», – заключают исследователи.