В Китае нашли новый вид динозавров

Найденная рептилия жила около 193 млн лет назад в юрский период.

Реклама

Китайские палеонтологи обнаружили новый вид динозавра, Archaeocursor asiaticus, жившего около 193 млн лет назад в юрский период. Это самый древний представитель орнитисхий, найденный в Азии.

Описанный по бедренной кости, этот небольшой травоядный динозавр, длиной около одного метра, предположительно произошел из Гондваны и позже мигрировал в Лавразию. Открытие подтверждает раннюю миграцию орнитисхий в Восточную Азию и предполагает существование новой ветви этих древних животных.

Ранее сообщалось, что палеонтологи впервые обнаружили пупок динозавра.