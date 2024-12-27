авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Открываем Владимирскую область
Открываем Владимирскую область

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Открываем Владимирскую область
Открываем Владимирскую область

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Китае нашли новый вид динозавров

В Китае нашли новый вид динозавров

Найденная рептилия жила около 193 млн лет назад в юрский период.

Китайские палеонтологи обнаружили новый вид динозавра, Archaeocursor asiaticus, жившего около 193 млн лет назад в юрский период. Это самый древний представитель орнитисхий, найденный в Азии.

Описанный по бедренной кости, этот небольшой травоядный динозавр, длиной около одного метра, предположительно произошел из Гондваны и позже мигрировал в Лавразию. Открытие подтверждает раннюю миграцию орнитисхий в Восточную Азию и предполагает существование новой ветви этих древних животных.

Ранее сообщалось, что палеонтологи впервые обнаружили пупок динозавра.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024