В Китае нашли новый вид древних людей

Они могли быть гибридами современных людей и древних гоминидов.

Специалисты Китайской академии наук нашли следы существования ранее неизвестного вида человека, который жил 300 тысяч лет назад. В ходе своей работы ученые изучили окаменелости, которые нашли на месте раскопок Хуалонгдонг (Восточный Китай). Среди останков была челюстная кость, фрагмент черепа и некоторые кости ног гоминина.

При этом уникальные особенности формы челюсти напомнили специалистам черты как современных людей, так и гоминидов позднего плейстоцена.

Фото: Wu et al./Journal of Human Evolution

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А отсутствие подбородка указывало на родство с еще более древними видами. Специалисты отметили, что найденная особь могла быть гибридом современного человека (Homo sapiens) и древнего гоминида, но не принадлежала к денисовцам (людям прямоходящим, Homo erectus). Таким образом, она относилась к отдельной, третьей линии.

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Ранее сообщалось, что международная группа исследователей обнаружила, идентифицировала и описала в ЮАР древнейший след человека разумного (Homo sapiens) — его возраст составляет 153 тысячи лет. Отпечаток нашли на территории Национального парка Гарден-Роут (южное побережье Кейптауна), богатого на окаменелости.