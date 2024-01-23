В Китае нашли самые древние инструменты Homo Sapiens в Восточной Азии – им 45 000 лет

Это многообещающее для археологов открытие.

Фрагменты древних артефактов и костей возрастом 45 000 лет, найденных на стоянке Шию в Китае, меняют мнение ученых об истории миграции людей. Новый анализ показал, что эти артефакты были плодом деятельности Homo Sapiens.

Это самое раннее свидетельство присутствия современных людей в Восточной Азии, позволяющее предположить, что Homo sapiens к тому времени уже обосновались в Шию.

«Эти объекты отражают процесс культурной креолизации – контакта между обществами и переселенными народами – смешивания унаследованных черт с новыми инновациями, что усложняет традиционное понимание глобальной экспансии Homo sapiens», – Франческо Д'Эррико, археолог из Университета Бордо.

Стоянка Шию уже несколько десятилетий известна как знаковое место для археологов. Она была заселена в течение длительного времени – осадочная толща имеет глубину 30 метров, а слои отлагались в ней в течение десятков тысяч лет. Археологи нашли богатый ассортимент инструментов и других артефактов, изготовленных людьми, жившими в этом месте.

Пока ученые не могут сойтись во мнении, кем были эти люди и как долго они там жили. Первые раскопки, проведенные на стоянке в 1963 году, позволили найти тысячи предметов: 15 000 каменных артефактов, тысячи кусков костей и зубов и одну-единственную окаменелость гоминида – кусок кости черепа, принадлежащую Homo sapiens. Однако большая часть коллекции впоследствии была утеряна, включая этот фрагмент черепа.

На месте обнаружены некоторые инструменты, в том числе скребки, лезвия, бур и шило Фото: Yang et al., Nat. Ecol. Evol., 2024

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В ходе новых раскопок археологи выбрали большое количество доступных артефактов и тщательно их проанализировали. Они изучили кости животных, найденные в этом месте, а также провели новый анализ датировки, используя радиоуглеродные методы и методы оптически стимулированной люминесценции, чтобы точно датировать образцы, взятые из разных участков отложений.

В комплекс также входят наконечники снарядов со следами ударных переломов, что указывает на охотничьи навыки древних людей. Также на месте раскопок был найден обсидиан, который мог быть добыт только из отдаленных мест, по крайней мере, от 800 до 1000 километров оттуда, что предполагает возможную торговлю или путешествия местных жителей.

Каменные орудия с хвостовикам Фото: Yang et al., Nat. Ecol. Evol., 2024

Другие интересные предметы включают обработанный костяной инструмент и графитовый диск с отверстием в центре, назначение которого остается неясным. Кости животных в этом месте также впечатлили ученых. Большинство из них были костями непарнокопытных или лошадей, в основном взрослых особей. На многих из них имелись следы порезов, свидетельствующие о разделке, что позволяет предположить, что жители стоянки Шию были опытными охотниками, охотившимися на лошадях.

Таинственный графитовый диск (слева) и костяной инструмент (справа) Фото: Yang et al., Nat. Ecol. Evol., 2024

По словам исследователей, в сочетании с до сих пор утраченным фрагментом черепа это открытие представляет собой важную часть истории человечества. Возможно, будущие исследования смогут раскрыть больше подсказок о загадочных людях, которые когда-то населяли Шию.

«Это открытие в Шию раскрывает захватывающую историю ранней миграции людей и культурного слияния, расширяя наши знания о нашем древнем происхождении и удивительной приспособляемости Homo Sapiens», – заключают исследователи.