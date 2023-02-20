В Китае обнаружили древнейший унитаз с ручным сливом. Ему 2400 лет

Ученые полагают, что он использовался высшей знатью.

Археологи раскопали нижнюю часть унитаза с ручным сливом, которому 2400 лет, на месте археологических раскопок Юэян в китайской провинции Шэньси. Юэян был столицей нескольких древних китайских династий.

«Это первый и единственный сливной туалет, когда-либо обнаруженный в Китае. Все были сперва удивлены, а потом позабавлены. Унитаз представляет собой конкретное свидетельство того значения, которое древние китайцы придавали санитарии», – Лю Руй, ведущий автор исследования из Института археологии Китайской академии наук.

По оценкам археологов, унитазу от 2200 до 2400 лет – от периода Воюющих царств до начала династии Хань. Поскольку была найдена только нижняя часть унитаза, не совсем ясно, пользовались ли им, находясь на корточках или сидя. Считается, что изобретение современных туалетов со смывом произошло только в викторианской Англии, поэтому находка интригует историков ещё сильнее.

Изобретение туалета со смывом обычно приписывают Джону Харингтону, который разработал его для королевы Елизаветы I.

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Это открытие дает представление об уровне технического прогресса, которого удалось достигнуть королевству Цинь и династии Хань. Чтобы построить и использовать туалет со смывом, требовались знания в области водоснабжения, обращения с отходами и соблюдения правил гигиены, которые в то время не были широко распространены.

Дизайн туалета, который включал в себя трубу, выходящую в наружную яму, подчеркивает важность санитарии в древнем Китае. Внутренние туалеты в то время были редкостью, и использование таких технологий, вероятно, ограничивалось небольшим сегментом населения.

У древних греков и римлян также были в ходу рудиментарные туалеты со смывом, но они были доступны только богатым и часто были подключены к общественным канализационным системам. В средние века в Европе туалеты часто строили над реками, что помогало смывать отходы. Однако по мере роста городов проблему удаления отходов становилось все труднее решать, и люди начали полагаться на ночные горшки, которые просто опорожняли на улицу или в реки.

Только в середине XIX века в обиход вошли современные туалеты со смывом. В 1851 году английский водопроводчик по имени Джордж Дженнингс изобрел общественный туалет со сливом, который был установлен в Хрустальном дворце, большом выставочном зале в Лондоне. В его конструкции был клапан, который можно было промыть, потянув за цепь. Дизайн имел огромный успех и вскоре распространился по всему миру.