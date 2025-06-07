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В Китае открыли новый вид огромных динозавров

В Китае открыли новый вид огромных динозавров

Длина взрослых рептилий достигала десяти метров.

Китайские ученые открыли новый вид динозавров — Jinchuanloong niedu, древних представителей группы эузавроподов. Найден уникальный экземпляр среднего юрского периода (примерно 165 – 168 миллионов лет), у которого сохранился почти весь череп, нижняя челюсть и некоторые позвонки. Эта находка ценна своей полнотой, особенно благодаря хорошо сохранившемуся черепу, что редко встречается у животных того времени.

Jinchuanloong обладал признаками как старых, так и более прогрессивных видов, имел характерную зубную структуру, особое строение глазницы и незрелые позвонки, что указывало на молодость животного. Предположительная длина взрослого существа составляла примерно десять метров. Открытие позволяет лучше понять развитие ранней группы динозавров-завроподов и появление впоследствии гигантских форм ящеров, таких как диплодоки.

Ранее сообщалось, что палеонтологи впервые обнаружили пупок динозавра.

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