Изделия из столовой неожиданно улучшили детонационные качества.

Китайские ученые научились увеличивать мощность взрывчатки CL-20 (гексанитрогексаазаизовюрцитан) благодаря популярным в стране паровым булочкам маньтоу. CL-20 отличается огромной разрушительной силой, уступающей лишь ядерному оружию. В то же время эта взрывчатка очень чувствительна к ударам, из-за чего очень опасна при перевозке и подготовке к использованию.

По словам профессора химической инженерии Цао Сюна, новый метод обработки паровыми булочками улучшил детонационные характеристики CL-20 и повысил ее безопасность сразу в четыре раза. «Паровые булочки, используемые в исследовании, были куплены в столовой Северного университета Китая», — отметил профессор.

Как пишет газета South China Morning Post, ученые поместили несколько маньтоу на два часа в духовку при температуре более тысячи градусов, а затем смешали с ними CL-20.

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Как оказалось, взрывные частицы в микропорах паровых булочек получили надежную защиту, что сильно снизило риск случайных взрывов, а также улучшило детонационные качества вещества.

Команда профессора Цао Сюна считает, что полученный углеродный материал из биомассы в сочетании с CL-20 показал отличные характеристики термического разложения, а также хорошую механическую чувствительность. Вместе это открывает путь для новых сфер применения материала — к примеру, в качестве высокоэнергетического твердого ракетного топлива.

Ранее климатологи из Ратгерского университета (Нью-Джерси, США) спрогнозировали потери для человечества после ядерной войны.