В Китае раскрыли тайну огней светлячков

Уникальное свечение насекомых оказалось побочным эффектом эволюции.
Китайские ученые из Университета Вестлейк в Ханьчжоу развенчали популярную теорию о происхождении свечения светлячков. Ранее считалось, что оно служит предупреждением хищникам об их ядовитости. Но последнее исследование показало, что свечение не связано с токсичностью.
Ученые проанализировали геномы 41 вида светлячков и выявили, что люцибуфагины (вещества, делающие насекомых ядовитыми) присутствуют только в одном подсемействе, в то время как биолюминесценция распространена шире. Также они обнаружили, что люциферин, субстрат биолюминесценции, обладает антиоксидантными свойствами.
Предполагается, что он помогал светлячкам справляться с окислительным стрессом в условиях повышенной температуры и сухости на древней Земле, а свечение было побочным эффектом.
Ранее сообщалось, что в США ученые начали вести перепись светлячков: специалисты хотят понять, из-за чего сокращается популяция этих насекомых и какие причины за этим стоят.
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