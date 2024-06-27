В Китае раскрыли тайну огней светлячков

Уникальное свечение насекомых оказалось побочным эффектом эволюции.

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Китайские ученые из Университета Вестлейк в Ханьчжоу развенчали популярную теорию о происхождении свечения светлячков. Ранее считалось, что оно служит предупреждением хищникам об их ядовитости. Но последнее исследование показало, что свечение не связано с токсичностью.

Ученые проанализировали геномы 41 вида светлячков и выявили, что люцибуфагины (вещества, делающие насекомых ядовитыми) присутствуют только в одном подсемействе, в то время как биолюминесценция распространена шире. Также они обнаружили, что люциферин, субстрат биолюминесценции, обладает антиоксидантными свойствами.

Предполагается, что он помогал светлячкам справляться с окислительным стрессом в условиях повышенной температуры и сухости на древней Земле, а свечение было побочным эффектом.

Ранее сообщалось, что в США ученые начали вести перепись светлячков: специалисты хотят понять, из-за чего сокращается популяция этих насекомых и какие причины за этим стоят.