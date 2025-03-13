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В Китае смогли создать мощнейший спутник-шпион

В Китае смогли создать мощнейший спутник-шпион

Горный массив Тянь-Шань в Китае с МКС

Он сможет распознавать лица и мельчайшие детали с низкой околоземной орбиты.

Ученые из Института исследований аэрокосмической информации при Китайской академии наук создали «самую мощную в мире шпионскую камеру», сообщает South China Morning Post. 

По словам исследователей, производительность новой технологии лазерной визуализации в сотню раз превышает ныне существующие аналоги шпионского оборудования и стандартных телескопов. Спутник с такой камерой на борту может распознавать человеческие лица из космоса на дистанции более 100 километров. 

Система работает на основе лидара с синтезированной апертурой (SAL) – этот тип лазерного радара способен создавать дву- и трехмерные изображения объектов. Более четкие картинки получаются благодаря работе на оптических длинах волн, а не микроволновом излучении, как у предыдущих спутников. 

В издании рассказали, что первые испытания оборудования прошли на озере Цинхай (Кукунор) на северо-западе Китая. Во время тестов спутник смог различить детали размером 1,7 миллиметра на расстоянии в 101,8 километра! А также сделать замеры расстояний с точностью до 15,6 миллиметра. Уточняется, что испытания проходили в условиях практически идеальной видимости и при хороших погодных условиях. Есть большая вероятность, что при других вводных система будет работать уже не так хорошо. 

В мире побаиваются, что теперь власти Китая смогут с легкостью (и с небывалой детализацией) наблюдать за иностранными военными спутниками и оборонительными сооружениями на земле. 

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