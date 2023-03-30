В Китае ученые вдохновились кальмарами и сделали искусственную кожу, которая меняет цвет

Материал меняет цвет в зависимости от окружающей среды и убивает бактерии.
Инженеры Даляньского технологического университета (Китай) создали искусственный аналог кожи кальмара: этот материал очень гибок, может менять цвет, устойчив к экстремальным температурам, а также обладает антибактериальными свойствами.
В основе искусственной кожи — фотонно-ионная система, позволяющая синхронно выводить оптические и электрические сигналы. Она также использует молекулы лаурата моноглицерида, которые отличают антибактериальные свойства — такая поверхность уничтожает более 99,9% бактерий и грибков.
«Кожа кальмара имеет яркий структурный цвет, возникающий из-за многослойной фотонной нано-сборки отражающих белков внутри иридофоров. Мы успешно сконструировали кальмароподобную фотонную наноструктуру с помощью иерархической самособирающейся антибактериальной молекулы — лаурата моноглицерида. Эта фотонная наноструктура локализована в эластичной гелевой сети», — рассказал соавтор разработки Венбин Ню.
Когда искусственная кожа подвергается воздействию внешних раздражителей — к примеру, касается поверхности — решетка ее фотонной наноструктуры быстро меняется. Это, в свою очередь, приводит к быстрому изменению цвета. Одновременно меняются подвижность и направление движения ионов. В конечном итоге это обеспечивает синхронный оптический и электрический отклик.
Исследователи отмечают: благодаря содержанию моноглицеридного лаурата фотонно-ионная кожа может убивать все грамположительные бактерии и грибки, что важно при использовании ее в медицинских целях — например, для создания протезов. Кроме того, ученые ввели в состав материале антифриз PEG200 с низкой температурой замерзания. Это защищает кожу и ее оптические свойства при работе в суровых условиях.
Ранее сообщалось, что группа ученых из Университета Линчепинга сообщила о создании импланта, который помогает людям с поврежденной роговицей: биоинженерные импланты сделаны из свиной кожи.
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