В Китае ученые вдохновились кальмарами и сделали искусственную кожу, которая меняет цвет

Материал меняет цвет в зависимости от окружающей среды и убивает бактерии.

Инженеры Даляньского технологического университета (Китай) создали искусственный аналог кожи кальмара: этот материал очень гибок, может менять цвет, устойчив к экстремальным температурам, а также обладает антибактериальными свойствами.

В основе искусственной кожи — фотонно-ионная система, позволяющая синхронно выводить оптические и электрические сигналы. Она также использует молекулы лаурата моноглицерида, которые отличают антибактериальные свойства — такая поверхность уничтожает более 99,9% бактерий и грибков.

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«Кожа кальмара имеет яркий структурный цвет, возникающий из-за многослойной фотонной нано-сборки отражающих белков внутри иридофоров. Мы успешно сконструировали кальмароподобную фотонную наноструктуру с помощью иерархической самособирающейся антибактериальной молекулы — лаурата моноглицерида. Эта фотонная наноструктура локализована в эластичной гелевой сети», — рассказал соавтор разработки Венбин Ню.

Когда искусственная кожа подвергается воздействию внешних раздражителей — к примеру, касается поверхности — решетка ее фотонной наноструктуры быстро меняется. Это, в свою очередь, приводит к быстрому изменению цвета. Одновременно меняются подвижность и направление движения ионов. В конечном итоге это обеспечивает синхронный оптический и электрический отклик.

Исследователи отмечают: благодаря содержанию моноглицеридного лаурата фотонно-ионная кожа может убивать все грамположительные бактерии и грибки, что важно при использовании ее в медицинских целях — например, для создания протезов. Кроме того, ученые ввели в состав материале антифриз PEG200 с низкой температурой замерзания. Это защищает кожу и ее оптические свойства при работе в суровых условиях.

Ранее сообщалось, что группа ученых из Университета Линчепинга сообщила о создании импланта, который помогает людям с поврежденной роговицей: биоинженерные импланты сделаны из свиной кожи.