В китайской лаборатории на свет появилась уникальная обезьяна-химера

Ученые в Китае объявили о том, что вывели примата, не похожего ни на кого другого.

Ученые в Китае объявили о рождении первого в своем роде примата – глаза детеныша светятся зеленым, а кончики пальцев желтые – и это лишь те особенности, что можно заметить невооруженным взглядом. Скрытые от глаз генетические характеристики существа, очевидно, еще более увлекают исследователей.

Появившийся в лаборатории самец обезьяны появился на свет в результате беспрецедентного эксперимента. Для него ученые использовали плюрипотентные стволовые клетки сразу двух генетически разных и оплодотворенных яйцеклеток одного и того же вида обезьян. В результате получился один живой детеныш длиннохвостого макака (Macaca fascularis).

По мнению исследователей из Китая и Великобритании, это не первая в мире живая обезьяна, искусственно созданная в результате слияния нескольких оплодотворенных яйцеклеток, но именно эта является самой смешанной – или химерной – из всех.

В научном понимании «химера» – это единый организм, состоящий из клеток, происходящих от более чем двух родителей.

В теле этого конкретного животного клетки и ткани, образованные из двух отдельных линий стволовых клеток } одной из донорского эмбриона, а другой из эмбриона-хозяина – были обнаружены в мозге, сердце, почках, печени, желудочно-кишечном тракте и семенниках макака.

Из 26 различных типов тканей, которые ученые измерили у этой обезьяны, вклад дополнительных донорских стволовых клеток варьировался от 21 процента до 92 процентов. Самый высокий процент наблюдался в тканях мозга.

Предыдущие исследования уже приводили к появлению живорожденных химерных плодов обезьян, но потомство содержало довольно низкий вклад донорских клеток в различные ткани – от 0,1 до 4,5 процентов.

К сокрушению ученых, эта обезьяна-химера прожила всего 10 дней. Это значит, что сохранение здоровья детенышей-химер все еще остается проблемой, которую предстоит решить.

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«Это долгожданная цель в этой области. В частности, эта работа может помочь нам создать более точные модели обезьян для изучения неврологических заболеваний, а также для других биомедицинских исследований», – Чжэнь Лю, ведущий автор исследования из Китайской академии наук (CAS).

Очевидно, что область исследований химерных животных не лишена определенных этических проблем. Но сторонники таких экспериментов утверждают, что «цель оправдывает средства» – в данном случае, что преимущества точного моделирования при тестировании заболеваний и методов их лечения оправдывают все усилия.

Поскольку донорские стволовые клетки могут быть генетически отредактированы, специалисты в биомедицине в будущем смогут проверить некоторые исходы заболеваний на моделях таких обезьян. Хотя это и зависит от цели исследования, но схема такая – чем выше вклад донорских стволовых клеток в любую «ткань-мишень», тем точнее можно сделать модель заболевания и тем больше узнать о том, как оно будет себя вести в разных условиях.