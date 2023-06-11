В Краснодарском крае строили дорогу и нашли 20 тысяч древних предметов

Также были найдены три могильника VI-V века до нашей эры.

В Краснодарском крае специалисты в ходе раскопок при строительстве автодороги нашли более 20 тысяч предметов и три могильника VI–V века до нашей эры — об этом рассказал заместитель губернатор региона Роман Лузинов. По словам Лузинова, на участке от станицы Марьянской Красноармейского района до хутора Белого Темрюкского района было найдено множество сероглиняных сосудов.

Когда-то в этом районе находилось древнее меотское поселение, где мог располагаться производственный центр керамики. Эту версию подтверждают, в частности, найденный обжигательный горн и хозяйственные ямы. Все находки планируется исследовать, а затем направить в музеи.

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Меотами древние греки называли народ, живший вокруг «Меотийского болота» (Азовского моря). Население мигрировало в эту область после того, как греки колонизировали Таманский полуостров и торговля начала развиваться. По мнению экспертов, меотское поселение, где нашли многочисленные артефакты, исчезло в III веке до нашей эры. Позднее, примерно 200 лет спустя, на этом участке захоронили воина из племени позднемеотской культуры.

В могильнике воина археологи нашли короткий железный меч с кольцевым навершием — вероятно, его прототипом служило оружие из древнего Китая, которое меотские кузнецы стали копировать и продавать.

Ранее сообщалось, что фанагорийская археологическая экспедиция обнаружила на Тамани клад монет VI века нашей эры.