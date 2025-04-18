В Курганской области обнаружили загадочный каменный диск

Исследователи предполагают, что наши предки могли использовать артефакт в качестве календаря.

Ученые Курганского государственного университета описали необычный каменный диск из зеленоватой породы – таинственная находка была сделана возле деревни Охотина, на территории Белозерского округа.

Необычный артефакт из мягкой породы камня имеет овальную форму: размеры диска составляют почти 10 сантиметров в ширину и 1,4 сантиметра в толщину. В центре предмета располагается отверстие диаметром около 3 сантиметров.

По всей поверхности диска располагается двойной зигзагообразный орнамент. Верхняя часть диска при этом хорошо отшлифована, сообщил Владислав Ожгихин из Курганского государственного университета, который первым описал находку.

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«Радиальные линии делят изделие на девять относительно равных секторов. Поверхность испещрена насечками и царапинами, на ней заметны светло-коричневые пятна, возможно, появившиеся в результате воздействия грунта. По краям фиксируются сколы», – рассказал Ожгихин.

Фото: Игорь Новиков / Курган онлайн

По словам ученых, на данный момент им удалось обнаружить около 20 подобных дисков – при этом ранее их находили только на Урале и в Зауралье. Их датируют периодом от мезолита до раннего железного века (то есть начиная с VIII тыс. лет до нашей эры до I тыс. до нашей эры).

Диски являются уникальными в своем роде, но их предназначение остается загадкой. Некоторые ученые предполагают, что подобные диски могли являться «навершениями» или наконечниками посохов, используемых жрецами. Другая гипотеза заключается в том, что артефакты представляли из себя амулеты, сулящие удачу при добыче пропитания. Большинство ученых однако склоняются к тому, что диски использовались нашими предками в качестве календарей, о чем говорит орнамент и большая стандартизация в технике изготовления.