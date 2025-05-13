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В лаборатории вырастят кожу ти-рекса и сделают из неё «эко-френдли» сумку

В лаборатории вырастят кожу ти-рекса и сделают из неё «эко-френдли» сумку

ДНК доисторических гигантов удалось получить из ранее обнаруженных окаменелостей.

Используя передовые технологии и данные генетических исследований, ученые (не без поддержки маркетологов) планируют выращивать в лабораторных условиях синтетическую кожу тираннозавров. Около 70 миллионов лет назад эти сверххищники наводили страх на всю округу. Сегодня же из их кожи хотят делать люксовые сумки – всё для того, чтобы не использовать неэтичную и неэкологичную натуральную кожу. 

За модную задачку с оглушительным рыком взялись креативщики медийного агентства VML вместе с исследователями стартапа по генной инженерии The Organoid Company и биотехнологами Lab-Grown Leather Ltd. Ими руководил не столько дух авантюризма, сколько желание создать высококачественную и экологичную альтернативу изделиям из животной кожи. Вдохновившись белковыми структурами, добытыми из окаменелостей вымерших тираннозавров возрастом 80 миллионов лет, исследователи смогли синтезировать материал, по прочности напоминающий кожу гигантского хищника. 

Коллаген ти-рексов, добытый из их окаменелостей, будет встроен в процесс производства: он включает создание клеток с синтетической ДНК компанией The Organoid Company. Использование таких клеток якобы позволит воспроизводить с их помощью естественную структуру кожи, в результате чего получится материал, идентичный традиционной коже. 

Создатели отмечают, что их новшество не только представляет потенциальным покупателям экологичную альтернативу, но и знаменует важный шаг в изучении того, как древняя фауна может вдохновить нас на создание экологичных и высокоэффективных материалов в будущем. 

По словам разработчиков, полученный материал оказался максимально приближенным по структуре и внешнему виду к коже тираннозавра – при этом без использования химикатов и мучений животных, используемых в модной индустрии. Правда, сколько может стоит аксессуар из подобного материала, остаётся загадкой: первая в мире сумка «из тираннозавра» должна поступить в продажу в конце года. 

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