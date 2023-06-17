В Лаосе нашли кости первых людей в Юго-Восточной Азии

Возраст останков – 80 тысяч лет.

На территории Лаоса нашли древнейшие человеческие останки в Юго-Восточной Азии — об этом рассказала специалист Университета Маккуори (Сидней, Австралия) Кира Уэстэуэй и ее коллеги. Изначально древние кости нашли в 2009 году в пещере Там-Па-Линг — она находится в 300 километрах от моря. Тогда удалось идентифицировать череп и челюстную кость, однако у ученых долго не было возможности датировать эти останки. Дело в том, что пещера является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Позже там нашли множество других останков — они находились в разных слоях.

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Датировать древнейшие из костей пещеры Там-Па-Линг ученые смогли в 2023 году. Они использовали оптические методы, позволяющие узнать, когда материал был на свету, в комбинации со множеством других.

Среди прочего специалистам пришлось датировать вершину сталактита, погребенную в отложения. Как оказалось, человек присутствовал в этой области более 56 000 лет назад. А возраст древнейшей окаменелости, найденной на глубине семи метров — фрагмента кости ноги — говорит о том, что современный человек прибыл в этот регион 68 000-86 000 лет назад. Выводы, полученные специалистами Университета Маккуори, указывают на то, что люди присутствовали в Юго-Восточной Азии на 40 тысяч лет раньше, чем считали ученые. По тому же маршруту проследовали и предки австралийских аборигенов.

Ранее сообщалось, что международная группа исследователей обнаружила, идентифицировала и описала в ЮАР древнейший след человека разумного (Homo sapiens) — его возраст составляет 153 тысячи лет.