В ледниках Антарктиды возникают дыры размером с город

Исследование показывает, что они, по-видимому, связаны с образованием айсбергов.

На шельфовом леднике Антарктиды начали появляться гигантские дыры. Они могут быть связаны с образованием крупных айсбергов, откалывающихся от ледяного континента, показало новое исследование.

Такие «окна в подшельфовую среду» могут подсказать учёным, как протекает процесс таяния льда глубоко под поверхностью, рассказала ведущий автор исследования Елена Сэвидж, докторант кафедры геофизики Колорадской горной школы.

Обширные ледяные щиты покрывают сушу Антарктиды, а шельфовые ледники укрывают океан, окружающий континент. По словам Сэвидж, основными факторами, приводящими к потере льда, являются откалывание и таяние нижнего слоя ледника. По мере того, как шельфовый ледник сжимается и истончается, его способность противодействовать потоку ледникового покрова уменьшается, что ускоряет скорость таяния льда.

Чтобы лучше понять множество факторов, которые способствуют откалыванию, таянию и потере льда, Сэвидж и ее коллеги обратились к данным спутников, чтобы собрать сведения о полыньях – больших участках открытого океана, которые появляются на шельфовых ледниках. Хотя полыньи уже давно связали с таянием и трещинами ледниковых щитов, долгосрочных данных о том, когда и где они появлялись, у ученых не имелось.

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Исследователи сосредоточились на полыньях ледника Пайн-Айленд, который по словам Сэвидж, «является одним из самых уязвимых ледников в Антарктиде». Команда использовала спутниковые данные для создания 22-летнего набора данных об изменениях вдоль края ледника Пайн-Айленд.

Здесь многие полыньи были образованы теплыми массами океанской воды, которые растапливают лед снизу. Это таяние создает теплые, богатые пресной водой шлейфы, которые могут выбрасываться на поверхность, иногда прорываясь, образуя полынью.

За 22 года сбора данных ученые обнаружили огромные различия в количестве и размерах «пробоин», общая площадь которых колеблется от нуля до 322 квадратных километров. Самая большая отдельная полынья была зарегистрирована в 2007 году и занимала площадь 269 квадратных километров! Она достигла своего пика всего за 68 дней до того, как от ледника откололся и пустился в свободное плавание айсберг площадью 714 квадратных километров.

Исследователи также увидели, что полыньи возникали в одних и тех же местах на протяжении многих лет, но различались по размеру. Вполне возможно, что устойчивые и локализованные свободные ото льда участки вблизи фронта ледника влияют на его структурную целостность и на то, как шельфовый ледник растрескивается под давлением постоянного потока льда с суши.