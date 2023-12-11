В ливанском янтаре нашли самого древнего ископаемого комара

Возраст экземпляра оценивается в 125 миллионов лет.

Палеонтологи описали новый вид комаров, найденный в янтаре возрастом 125 миллионов лет в Ливане. Самцы нового вида оказались обладателями сильного ротового аппарата с острыми челюстями и, вероятно, были знакомыми нам всем гематофагами, то есть кровососущими.

К комарам относится около 3600 видов мелких насекомых семейства Culicidae. Все ныне живущие – и, вероятно, вымершие – самки комаров гематофаги и нектароядны, тогда как нынешние виды их сестринской группы Chaoboridae питаются только нектаром.

Фото: Dany Azar

Таким образом, в древности произошел переход от строгой нектарной диеты этих насекомых к частичной гематофагии, но ученые до сих пор не знают, были ли самые первые комары гематофагами или нет. Обнаружение двух самцов комаров, сохранившихся в янтаре из Ливана, относит окончательное распространение семейства Culicidae к раннемеловому периоду.

Новые экземпляры представляют новый вид комаров Libanoculex intermedius. Они также представляют новое, ныне вымершее подсемейство комаров Libanoculicinae.

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«Ливанский янтарь на сегодняшний день является старейшим янтарем с интенсивными биологическими включениями, и это очень важный материал, поскольку его образование происходит одновременно с появлением и началом распространения цветковых растений на планете, со всеми вытекающими последствиями совместной эволюции опылителей и растений», – Дэни Азар, палеонтолог из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук и Ливанского университета.

Молекулярное датирование показало, что семейство Culicidae возникло в юрском периоде, тогда как предыдущие записи датировали их серединой мелового периода.

Новые результаты показывают, что в прошлом самцы комаров тоже питались кровью (сейчас самцы любого вида комаров так уже не делают, а питаются только нектаром). Это открытие также предполагает, что не только самые ранние самки комаров становились гематофагами, но в некоторых случаях и самцы.

«В будущей работе мы хотим узнать больше о пользе гематофагии для самцов комаров мелового периода. Нам также любопытно узнать, почему самцы перестали быть кровососущими», – пишут исследователи.