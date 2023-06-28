В мексиканских джунглях нашли новый город майя

Его обнаружили, в том числе, благодаря спутниковым снимкам.

Большая часть земного шара на данный момент полностью нанесена на карту, но в самых отдаленных и труднодоступных уголках мира по-прежнему скрыто множество секретов.

Так, группа археологов недавно обнаружила в густых джунглях полуострова Юкатан на юге Мексики давно потерянный древний город майя, о котором ранее не было никаких записей. Новый город получил название Окомтун, что означает «каменная колонна». На обширной территории есть площади, большие здания в виде пирамид, каменные колонны и другие сооружения.

Снимки LIDAR, показывающие поселение Фото: Ivan Šprajc / INAH

Конечно, многое в городе было уничтожено временем: археологи говорят, что каменные колонны вполне могли первоначально быть входами в верхние помещения. Здесь есть также площадка для отдыха и, возможно, религиозных ритуалов.

В преддверии полевых работ по всей области провели сканирование с помощью лидара (LIDAR). Технология использует отражение лазерных лучей для обнаружения зданий, которые скрыты от глаз деревьями и подлеском.

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«Самым большим сюрпризом оказалось место, расположенное на возвышенном полуострове, окруженном обширными болотами. Его центр – больше 50 гектаров, там огромные здания, в том числе несколько пирамидальных сооружений высотой более 15 метров», – Иван Шпрайц, руководитель группы археологов из Словенской академии наук и искусств.

Тропические леса, где обнаружили город, огромны: в этой части мира насчитывается около 3000 квадратных километров необитаемых джунглей, и на сегодняшний день очень мало известно о том, что они скрывают. Частично причина в том, что их листва очень густая.

По словам Шпрайца и его коллег, город был важным местным центром между 250 и 1000 годами нашей эры – в классическую эпоху цивилизации майя. Анализ фрагментов керамических горшков, обнаруженных на этом месте, должен рассказать исследователям больше о том, когда этот регион был довольно густо заселен.

На протяжении веков народ майя был доминирующей цивилизацией в Мезоамерике – на территории современной Центральной Америки и самой южной части Северной Америки. Майя хорошо известны своими достижениями в архитектуре, культуре, календарных системах, математике и многом другом.

Камень из фасада разрушенного здания Фото: Ivan Šprajc / INAH

Цивилизация майя потерпела серьезный крах в IX веке нашей эры, который, как считается, был вызван сочетанием гражданской войны, засухи и других факторов окружающей среды. Однако только в XVII веке последний город майя пал перед испанскими захватчиками.

Благодаря таким системам как LIDAR, исследователи обнаруживают все больше и больше поселений, оставленных майя. Теперь мы можем добавить Окомтун в список тысячи других, о которых уже знаем.