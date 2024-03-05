В мексиканских катакомбах нашли груду человеческих костей и черепов

Археологи обнаружили место древнего и мрачного ритуала.

В катакомбах города Посо-де-Ибарра (штат Нярит на западе Мексики) обнаружена груда древних человеческих костей и черепов. Место древнего и мрачного ритуала нашли археологи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH). Анализ показал, что возраст находки составляет 1,5 тысячи лет. Таким образом, она относится к периоду до прихода испанских завоевателей.

Всего в катакомбах нашли один полный скелет и многочисленные кости других людей, в том числе семь черепов. Часть останков была специально отсортирована — к примеру, отдельно лежали бедренные кости и кости голеней. Археологи сумели установить, что все черепа принадлежали мужчинам разных возрастов. При этом у отдельных черепов были признаки специфических модификаций. Такие модификации были распространены в Мезоамерике — историко-культурном регионе, простиравшемся от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа.

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Кроме того, в катакомбах обнаружили керамические сосуды и статуэтки — именно они помогли ученым связать захоронения с конкретным временным периодом.

Как считают специалисты, найденные ими человеческие кости остались после особого обряда, проведенного при основании нового поселения.

Ранее сообщалось, что международная группа археологов в городе Митла (Мексика) нашла под христианской церковью руины индейского храма, который существовал еще до прихода в регион испанских колонизаторов. При этом в храме находились «врата» в загробный мир.