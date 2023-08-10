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В Мексике нашли древнее яйцо фламинго – ему больше 8000 лет

Фото: INAH

Это вторая подобная находка в истории.

В Мексике было обнаружено окаменевшее яйцо фламинго возрастом более 8000 лет, сообщил Национальный институт антропологии и истории страны (INAH).

Редкое яйцо очень хорошо сохранилось, его нашли во время строительства международного аэропорта им. Фелипе Анхелеса, расположенного в центральной части штата Мехико. Строительство аэропорта, начавшееся в 2019 году, уже помогло обнаружить многочисленные остатки древних животных.

Среди остатков – ныне вымершие виды лошадей, саблезубых тигров, наземных ленивцев и не менее 500 особей мамонтов. Последние находки принесли этому месту прозвище Mammoth Central. Mammoth Central находится на месте древнего озера Ксалтокан, которое сейчас исчезло. Бывшее озеро расположено в долине Мехико – высокогорном плато в центре страны, в которой находится столица страны.

По данным INAH, Mammoth Central в настоящее время считается крупнейшим в Латинской Америке месторождением окаменелостей эпохи плейстоцена, существовавшей от 2,58 миллиона до 11 700 лет назад. 

Открытие ископаемого яйца фламинго стало сенсацией для этого палеонтологического памятника. Это первая птица из семейства фламинго (Phoenicopteridae), обнаруженная в Америке, и только вторая такая находка в мире. Окаменелые кости фламинго ранее находили в США, Мексике, Коста-Рике, Аргентине, Уругвае и Венесуэле. Но ученые никогда раньше не обнаруживали ископаемое яйцо фламинго ни в Северной, ни в Южной Америке.

До этой находки единственной другой записью окаменелых яиц фламинго в мире была кладка из пяти яиц возрастом от 15 до 23 миллионов лет, найденная в Испании.

Исследователи говорят, что ископаемое яйцо фламинго, вероятно, имеет возраст от 12 000 до 8 000 лет. Продолговатое яйцо имеет длину менее 10 сантиметров и максимальную ширину чуть больше пяти сантиметров.

Чтобы определить, какая птица отложила яйцо, авторы исследования сравнили ее характеристики с характеристиками различных видов, таких как американский белый пеликан (Pelecanus erythrorhynchos), канадская казарка (Branta canadensis) и американский лебедь (Cygnus columbianus).

Исследование показало, что яйцо больше всего похоже на яйца семейства Phoenicopteridae. Это значит, что оно принадлежит древнему фламинго. 

Открытие ископаемого яйца фламинго подтверждает, что эти птицы когда-то были частью озерных пейзажей в долине Мехико. Исследователи полагают, что у озера Ксалтокан должен был быть период, когда его воды были солеными и щелочными. Это идеальные условия для жизни фламинго, а также мелких безпозвоночных.

Ученые INAH планируют провести дальнейшие исследования ископаемого яйца, чтобы определить его связь с другими живыми и вымершими видами фламинго.

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