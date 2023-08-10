В Мексике нашли древнее яйцо фламинго – ему больше 8000 лет

Это вторая подобная находка в истории.

В Мексике было обнаружено окаменевшее яйцо фламинго возрастом более 8000 лет, сообщил Национальный институт антропологии и истории страны (INAH).

Редкое яйцо очень хорошо сохранилось, его нашли во время строительства международного аэропорта им. Фелипе Анхелеса, расположенного в центральной части штата Мехико. Строительство аэропорта, начавшееся в 2019 году, уже помогло обнаружить многочисленные остатки древних животных.

Среди остатков – ныне вымершие виды лошадей, саблезубых тигров, наземных ленивцев и не менее 500 особей мамонтов. Последние находки принесли этому месту прозвище Mammoth Central. Mammoth Central находится на месте древнего озера Ксалтокан, которое сейчас исчезло. Бывшее озеро расположено в долине Мехико – высокогорном плато в центре страны, в которой находится столица страны.

По данным INAH, Mammoth Central в настоящее время считается крупнейшим в Латинской Америке месторождением окаменелостей эпохи плейстоцена, существовавшей от 2,58 миллиона до 11 700 лет назад.

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Открытие ископаемого яйца фламинго стало сенсацией для этого палеонтологического памятника. Это первая птица из семейства фламинго (Phoenicopteridae), обнаруженная в Америке, и только вторая такая находка в мире. Окаменелые кости фламинго ранее находили в США, Мексике, Коста-Рике, Аргентине, Уругвае и Венесуэле. Но ученые никогда раньше не обнаруживали ископаемое яйцо фламинго ни в Северной, ни в Южной Америке.

До этой находки единственной другой записью окаменелых яиц фламинго в мире была кладка из пяти яиц возрастом от 15 до 23 миллионов лет, найденная в Испании.

Исследователи говорят, что ископаемое яйцо фламинго, вероятно, имеет возраст от 12 000 до 8 000 лет. Продолговатое яйцо имеет длину менее 10 сантиметров и максимальную ширину чуть больше пяти сантиметров.

Чтобы определить, какая птица отложила яйцо, авторы исследования сравнили ее характеристики с характеристиками различных видов, таких как американский белый пеликан (Pelecanus erythrorhynchos), канадская казарка (Branta canadensis) и американский лебедь (Cygnus columbianus).

Исследование показало, что яйцо больше всего похоже на яйца семейства Phoenicopteridae. Это значит, что оно принадлежит древнему фламинго.

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Открытие ископаемого яйца фламинго подтверждает, что эти птицы когда-то были частью озерных пейзажей в долине Мехико. Исследователи полагают, что у озера Ксалтокан должен был быть период, когда его воды были солеными и щелочными. Это идеальные условия для жизни фламинго, а также мелких безпозвоночных.

Ученые INAH планируют провести дальнейшие исследования ископаемого яйца, чтобы определить его связь с другими живыми и вымершими видами фламинго.