В Мексике нашли «врата в загробный мир»

Руины подземного храма нашли в 2023 году в древнем городе Митла.

Археологи рассказали о таинственных туннелях, найденных под церковью в Мексике. Местные верили, что здесь располагаются «врата в загробный мир». Руины подземного храма, принадлежавшего цивилизации сапотеков, были обнаружены в 2023 году в древнем городе Митла. Ранее Митла была центром культа «Питао Безелао», сапотекского бога смерти и подземного мира. Историки отмечают, что здесь на протяжении веков хоронили сапотекских королей и верховных жрецов.

Исследование началось после изучения записей священника Франсиско де Бургоа, который в 1674 году описал подземный храм с каменной дверью, ведущей в пещеру, служившую входом в загробный мир под названием «Лиобаа». Испанцы позже разрушили храм и намеренно построили на его месте свою церковь. Георадары и электротомография помогли выявить сложную сеть туннелей и камер под землей.

Некоторые туннели достигают глубины 15-30 метров, но более глубокие участки пока недоступны для исследований. Одна из камер под церковью Сен-Пабло имеет размеры 15x10 метров, и, вероятно, туннели продолжаются в разных направлениях, связываясь с другими постройками в Митле, отмечает археолог Марко Вигато.

По свидетельствам де Бургоа, в этих катакомбах оставляли тела павших в бою королей и вождей.

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Ранее сообщалось, что в катакомбах города Посо-де-Ибарра (штат Нярит на западе Мексики) обнаружена груда древних человеческих костей и черепов. Место древнего и мрачного ритуала нашли археологи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH).