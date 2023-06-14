В Монголии нашли кулон с фаллосом. Это его древнейшее изображение в Евразии

Возраст графитового артефакта составляет 42 тысячи лет.

В ходе раскопок на памятнике Толбор-21 (Северная Монголия) международная группа археологов нашла графитовый артефакт возрастом 42 тысячи лет, который является древнейшим трехмерным изображением фаллоса в Евразии. Раскопки вели сотрудники Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (ИАЭТ СО РАН), Института археологии Монгольской академии наук и Калифорнийского университета в Дэвисе (США).

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«Гендерные признаки, не только женские, но и мужские, играли значительную роль в символизме человека на стадии расселения Homo sapiens в Азии и их трансгрессии с неандертальцами и денисовцами», — отметил ведущий научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Евгений Рыбин, комментируя находку.

Специалисты сообщили, что артефакт (подвеска или кулон) выполнен из графита, ближайшее месторождение которого находится в 100 километрах от стоянки Толбор-21. Причем в Толборском районе ранее уже встречалась подобная транспортировка экзотического сырья или изделий из него на дальние расстояния вплоть до 550 километров.

Она осуществлялась примерно в то же время и носителями тех же традиций начального верхнего палеолита. Между тем в ходе раскопок археологи также нашли подвески из мягких поделочных пород камня — серпентинита, талькита и стеатита.

Ранее сообщалось о новом исследовании, которое предполагает, что деревянный фаллос, найденный на раскопках, мог использоваться в сексуальных целях. Артефакт обнаружили в одном из рвов римского вспомогательного форта в Виндоланде (Центральная Англия).