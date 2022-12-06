В Монголии обнаружили похожего на пингвина плавучего динозавра

Этот динозавр был покрыт перьями, но вряд ли умел летать.

Похожий на пингвина хищный динозавр жил на территории современной Монголии около 70 миллионов лет назад. Такой вывод сделали палеонтологи, изучив обнаруженную там окаменелость. Животное получило название Natovenator polydontus, что означает «плавающий охотник со множеством зубов». Это существо размером с курицу имело длинную лебединую шею и руки-ласты, похожие на крылья пингвина.

Однако несмотря на то, что зверь был пернат, считается, что летать он не умел. Недавно описанный динозавр является членом семейства дромеозавров (Dromaeosaurus), в которое также входит плотоядный велоцираптор (Velociraptor mongoliensis).

Окаменелость натовенатора была найдена в провинции Умнеговь в пустыне Гоби в Монголии в 2008 году и исследована учеными из Сеульского национального университета в Южной Корее. Остатки животного включали череп, позвоночник, ребра, одну переднюю конечность и часть двух задних ног.

«Ориентация и форма ребер ясно указывают на то, что у этого животного было обтекаемое тело, как у пингвинов», – Юонг-Нам Ли, соавтор исследования.

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Ученые полагают, что Natovenator polydontus использовал свое необычно большое количество зубов и умение нырять, чтобы ловить мелкую рыбу. Они также обнаружили, что животное генетически связано с родом мелких нептичьих динозавров Нalszkaraptor, в котором известен только один вид.

С тех пор как скелет хальскараптора размером с индейку был найден в Монголии и о нем сообщили в 2017 году, ученые спорили о том, существовали ли динозавры, которые были полуводными и напоминали современных водоплавающих птиц. Теперь сходство между ними дает еще одно доказательство того, что Halszkaraptor действительно был приспособлен для жизни на воде.

Череп животного в левой (а), правой (b), дорсальной (c) и вентральной (d) проекциях Фото: Seoul National University

Исследователи заявили, что их последнее открытие представляет собой «первое убедительное свидетельство обтекаемой формы тела», пригодного для плавания у динозавра-теропода.

«Динозавры были удивительно разными. За 150 миллионов лет эволюции они расцвели во множество видов с таким поразительным разнообразием – от гигантов больше, чем реактивные самолеты, до небольших спринтеров, копателей и пернатых, которые могли планировать и летать», – размышляет палеонтолог Стив Брусатте из Эдинбургского университета. Он считает, что открытие водоплавающего натовенатора лишний раз подтверждает биоразнообразие в среде динозавров.