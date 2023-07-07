В морской пещере нашли 2500-летние бивни древних слонов

Слоновая кость, пролежавшая две тысячи лет после кораблекрушения у берегов Испании, вероятно, поможет сохранить популяции слонов.

Более 2 500 лет назад финикийский корабль, скорее всего, торговый, перевозил предметы роскоши из восточного Средиземноморья и Северной Африки. И попал в беду у побережья недалеко от Картахены, Испания. Судно ударилось о скалистый риф Бахо-де-ла-Кампана.

Этот огромный кусок скалы, скрывающийся прямо под поверхностью, на протяжении тысячелетий был смертельной угрозой для кораблей. Финикийское судно затонуло и потеряло груз, который позже смыло в морскую пещеру. Груз оставался там несколько тысяч лет, пока в 2007 году его не обнаружили археологи из Испании и США.

Археологи нашли на глубине керамические и бронзовые артефакты, оловянные и медные слитки, самородки свинцовой руды, янтарь и множество слоновьих бивней. По словам ученых, бивни могут помочь раскрыть секреты вымершей популяции слонов.

«Если бы корабль плыл из Северной Африки, то мы могли бы предположить, что найденная слоновая кость могла бы представлять популяцию североафриканских слонов, которая вымерла в какой-то момент во времена Римской империи. На самом деле мы вообще ничего не знаем об этих слонах, поскольку исторических записей мало», – Патриция Печнерова, биолог из Копенгагенского университета в Дании.

Знаменитые боевые слоны, которых карфагенский полководец Ганнибал вел через Альпы в 218 г. до н.э. во время Второй Пунической войны, скорее всего, были североафриканскими. Вероятно, они обитали в регионе к северу от пустыни Сахара и, возможно, вдоль восточного побережья Судана и Эритреи. Но никто точно не знает, к какому виду они принадлежали.

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«Некоторые люди думают, что это могли быть африканские саванные слоны, основываясь на том, что более правдоподобно с биологической точки зрения. Но другие говорят, что они, вероятно, были маленькими, поэтому могли быть африканскими лесными слонами. А третьи говорят, что эти существа могли быть даже азиатскими слонами или вообще отдельным видом», – Патриция Печнерова.

Слоновая кость, оставшаяся после кораблекрушения, дает редкую возможность получить генетические данные об этих вымерших слонах и изучить их происхождение. Теперь можно будет выяснить, отличаются ли слоны генетически или связаны с какой-либо из современных популяций.

Информация о древних бивнях может показать ученым, насколько генетически разнообразными были слоны до того, как люди начали интенсивно охотиться на них и разрушать их среду обитания.

«Слоновая кость, оставшаяся после кораблекрушения, – это окно в прошлое. Мы теперь имеем возможность посмотреть на слонов такими, какими они были 2 500 лет назад, до многих современных антропогенных воздействий», – Патриция Печнерова.

В мире насчитывается около 415 000 африканских слонов и от 40 000 до 50 000 азиатских слонов в дикой природе. Ежегодно ради бивней убивают более 10 000 слонов. В период с 2002 по 2011 год численность африканских лесных слонов сократилась на 60%. В настоящее время осталось менее 200 000 этих находящихся под угрозой исчезновения крупных травоядных.