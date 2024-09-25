В мозгах итальянских мумий обнаружили кокаин. Ну и откуда он там?

В мозговой ткани двух усопших из старинного склепа в Милане также обнаружили молекулы гигрина и бензоилэкгонина – это говорит о том, что перед смертью они употребляли именно листья коки, а не кокаиновый порошок.

Среди коренных жителей Южной Америки листья коки считались сродни чуду – растение могло утолять голод и жажду, служить местным обезболивающим и антисептиком, лечило болезни и будоражило ум.

Ещё знаменитый итальянский исследователь Америго Веспуччи, прибывший на территорию современной Венесуэлы в 1499 году, отмечал удивительную приверженность местных к смачному пережевыванию листьев коки. Позже этот феномен заметили и испанские завоеватели – конкистадоры даже сами начали «заправляться» кокой, чтобы добывать серебро и золото Нового Света с большей отдачей. Но в Европу опасное растение просочилось лишь в XIX веке — по крайней мере, именно так долгое время считали исследователи.

Кокаиновый куст, кока (Erythroxylum coca) Фото: Wikimedia Commons

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Однако новая находка в склепе старинной больницы Милана опровергла это заблуждение: в мозговой ткани двух из девяти мумий XVII века, попавших в поле зрение исследователей, были обнаружены следы кокаина, гигрина и бензоилэкгонина. Получается, что листья коки попали в распоряжение пациентов этой больницы для неимущих на 200 лет раньше, чем считали учёные.

В исследовании, которое было опубликовано в октябрьском номере Journal of Archaeological Science, учёные отметили, что эти двое употребили кокаин находясь уже на пороге смерти, которая наступила где-то в 1600-х годах. Больница официально листья коки для лечения не использовала – поэтому можно предположить, что пациенты добыли их где-то сами. Возможно, от целителей, не относящихся к госпиталю.

Так как в XVII веке Миланское герцогство находилось под властью Испании и являлось одним из «хабов» морской торговли с Америкой, есть вероятность, что растение доплыло на континент и оказалось в больнице, не попав в поле зрения и в официальные записи властей. Уже через несколько веков оно перестанет считаться «волшебным» – наркотик распространится по всему миру и к XX веку станет причиной массовых смертей от передозировки.