В мозгу нет болевых рецепторов, но почему же у нас болит голова?

У ученых, как всегда, есть ответ.

Головные боли чрезвычайно распространены и могут принимать различные формы, от легких, которые длятся несколько минут, до изнурительных, продолжительность которых может исчисляться днями. Когда у вас болит голова, легко подумать, что, должно быть, болит и сам мозг. Но это не так.

Как ни странно, мозг принимает сигналы о боли во всем теле, но сам не имеет болевых рецепторов. Так в чем же природа головной боли?

Головные боли могут быть вызваны конкретным заболеванием, например, опухшими носовыми пазухами, низким уровнем сахара в крови или травмой головы. Но на самом деле большинство головных болей возникает из-за «отраженной боли» – то есть вы чувствуете боль не в том месте, где она возникает на самом деле, говорит Чарльз Кларк, невролог и специалист по головной боли в Vanderbilt Health в Теннесси.

Это похоже на то, как грыжа межпозвоночного диска может вызвать боли в ноге. По словам ученого, при большинстве головных болей проблема на самом деле прячется где-то еще в теле, например, в челюсти, плечах и шее, что, в свою очередь, вызывает боль в мышцах и нервах вокруг мозга.

По данным Всемирной организации здравоохранения, наиболее распространенным типом повторяющихся головных болей является «головная боль напряжения». По словам Кларка, головные боли напряжения часто проявляются в виде боли в мышцах макушки головы или лба. Эта боль вызвана напряжением мышц лица, шеи и кожи головы и может быть связана со стрессом.

«Но головная боль и напряжение черепных мышц могут быть вторичными по отношению к другой реакции на стресс, такой как напряжение в плечах или стиснутая челюсть», – Чарльз Кларк.

Чувствительные к боли нервы в мышцах и кровеносных сосудах вокруг головы, шеи и лица могут вызвать головную боль по разным причинам: расширение кровеносных сосудов, стресс или мышечное напряжение. После активации эти нервы отправляют сигналы в мозг, но может ощущаться, что боль исходит из глубины мозговой ткани.

Еще один тип головной боли – это мигрень, которая является лишь одним из симптомов целого неврологического расстройства. Мигрень может ощущаться по-разному и в разных местах: глубокая боль, поверхностная боль; задняя, левая или правая часть головы или за глазами. Что отличает мигрень, так это ее тяжесть.

Боль при мигрени более интенсивна, чем другие головные боли, и может длиться дольше. Расстройство часто является генетическим и может вызывать дополнительные симптомы, такие как тошнота. Основные причины мигрени до конца не изучены, но одна из теорий состоит в том, что боль связана с тройничным нервом, чувствительным нервом головы и лица, а также твердой мозговой оболочкой, защитным слоем мозга, где кровеносные сосуды расширяются и сужаются.

Одно из возможных объяснений боли при мигрени состоит в том, что электрическое событие в мозге стимулирует пути тройничного нерва и запускает воспалительную реакцию. Воспаление распространяется через кровеносные сосуды твердой мозговой оболочки, и волокна тройничного нерва посылают сигналы обратно в ствол головного мозга. Затем воспаление распространяется на чувствительные к боли мозговые оболочки, защитную ткань вокруг мозга, вызывая головную боль.

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«Этот каскад воспаленных кровеносных сосудов и раздраженных нервов представляет собой пожар, который выходит из-под контроля», – Чарльз Кларк.

По словам ученого, это похоже на петлю обратной связи, которая становится все более и более раздраженной, вызывая возникновение мигрени. Вот почему многие методы лечения мигрени работают лучше, если их применить как можно раньше.

В то время как взаимосвязь между болью в теле и головной болью хорошо известна, механизмы, вызывающие головную боль, до сих пор полностью не изучены, говорит Кларк. Но хорошая новость заключается в том, что «мы очень хорошо лечим их».

Например, изменение образа жизни, занятия йогой, отпускаемые без рецепта лекарства, такие как ибупрофен и аспирин, а также лекарства, отпускаемые по рецепту от более тяжелых головных болей, могут значительно уменьшить тяжесть и частоту головной боли.