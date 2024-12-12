В музее Нью-Йорка можно посмотреть на самый дорогой в мире скелет динозавра

Окаменелые остатки стегозавра по кличке Апекс продали этим летом за рекордные 44,6 миллиона долларов.
Скелет стегозавра Апекса теперь сможет увидеть в Американском музее естественной истории любой желающий.
Знаменитый стегозавр был выкуплен на аукционе в июле 2024 года миллиардером Кеннетом С. Гриффином. Начальная цена лота составляла около шести миллионов долларов, но торги повысили ставки до рекордных 44,6 миллиона. Управляющий хедж-фондом Гриффин не стал скрывать ценный экземпляр от публики, о чем беспокоились палеонтологи, и предоставил его в пользование музею.
Апекс является не только самым дорогим аукционным «динозавровым» лотом в истории, но и одним из самых полных скелетов стегозавра. Он был обнаружен в слое осадочных пород юрского периода в штате Колорадо частным палеонтологом в мае 2022 года. Стегозавр обитал на территории современной Америки около 150 миллионов лет назад. Команде палеонтологов удалось собрать 254 из 319 костных элементов стегозавра – это почти 80% от костей полного скелета.
Скелет гиганта высотой в 3,5 метра и длиной в 8,3 метра пробудет в экспозиции музея в течение четырех лет, а после его заменит полный слепок. Миллиардер также выделил ученым стипендию на три года для изучения стегозавра.
Коммерческая продажа древних окаменелостей представляет угрозу для научного мира – с этим согласно большинство специалистов. Вот почему научное сообщество так радуется, когда частные владельцы решают передать такие бесценные экспонаты музеям.
Недавно на аукционе во Франции за 6 миллионов евро был продан самый большой скелет апатозавра по кличке Вулкан длиной в 22 метра. Его новый владелец тоже обещал передать образец в пользование музею.
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