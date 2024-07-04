В Намибии нашли древнего хищника с головой в форме сиденья унитаза

Необычное строение челюстей помогало ему успешно охотиться.

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На юге Намибии ученые нашли окаменелости гигантского четвероногого хищника, который обитал на болотах — его форма черепа похожа на форму сиденья унитаза. Новый вид, названный Gaiasia jennyae, обитал в высоких широтах раннего пермского периода около 280 миллионов лет назад. Исследователи обнаружили, что он был значительно больше человека и мог достигать длины до 2,5 метров, что делает его потенциально самым большим представителем своего рода.

Специфическое строение челюстей позволяло этому хищнику успешно охотиться и занимать верхнюю ступень в пищевой цепи болотных экосистем. Один из авторов исследования, Джейсон Пардо, подчеркнул, что у хищника была большая плоская голова, напоминающая форму сиденья унитаза, которая позволяла ему широко открывать рот для поедания добычи. Он также обладал огромными клыками, а передняя часть рта представляла собой массивные зубы.

Открытие такого крупного хищника на юге Намибии говорит о том, что экосистема на границе каменноугольного и пермского периодов была очень разнообразной и процветающей. Это открытие поможет ученым лучше понять изменения в природе и поддерживать разнообразие жизни на Земле.

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