Уникальная россыпь следов была обнаружена в пустыне Калахари в Намибии.
Ученые впервые детально идентифицировали 400 следов разных животных возрастом около 5000 лет в пустыне Калахари в центре Намибии. Для исследования команда ученых привлекла троих следопытов из числа коренных жителей.
В этом необычном «зоопарке» было обнаружено 407 уникальных следов, и ученым удалось идентифицировать их с высокой точностью. Оказывается, в этом месте когда-то натоптали жирафы, носороги, страус, леопард, зебра, дикобраз, шакал, слон, лев, гепард и павиан.
Очень часто здесь бродили жирафы: среди всех следов этим животным принадлежало 54 взрослых отпечатков и 81 след детенышей. Однако следов людей оказалось еще больше: более сотни.
По словам исследователей, эти следы предоставляют ценную информацию о том, как меняются ландшафты и популяции животных в регионе.
«Скалы Намибии содержат многочисленные изображения животных и людей каменного века, а также человеческие следы и следы животных. До сих пор последним уделялось мало внимания, поскольку исследователям не хватало знаний для их интерпретации», – отмечают исследователи.
В ЮАР нашли древнейший сохранившийся след человека
Читайте также
В Намибии обнаружили целый «зоопарк» следов каменного века. Кто тут ходил?
Это существо вызывало ужас у обитателей Земли еще до появления динозавров
Ученые нашли затопленный храм Афродиты у побережья Египта
Шнобелевская премия-2023: лизание камней, половая активность анчоусов и волосы в ноздрях трупов
Странный предмет, найденный у побережья США, мог быть прототипом подводного аппарата XVII века