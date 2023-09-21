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В Намибии обнаружили целый «зоопарк» следов каменного века. Кто тут ходил?

Фото: Pastoors, A et al / CC-BY 4.0

Уникальная россыпь следов была обнаружена в пустыне Калахари в Намибии.

Ученые впервые детально идентифицировали 400 следов разных животных возрастом около 5000 лет в пустыне Калахари в центре Намибии. Для исследования команда ученых привлекла троих следопытов из числа коренных жителей.

В этом необычном «зоопарке» было обнаружено 407 уникальных следов, и ученым удалось идентифицировать их с высокой точностью. Оказывается, в этом месте когда-то натоптали жирафы, носороги, страус, леопард, зебра, дикобраз, шакал, слон, лев, гепард и павиан.

Очень часто здесь бродили жирафы: среди всех следов этим животным принадлежало 54 взрослых отпечатков и 81 след детенышей. Однако следов людей оказалось еще больше: более сотни.

Фото: Pastoors, A et al / CC-BY 4.0
Следы людей и других животных, обнаруженные в пустыне Калахари

По словам исследователей, эти следы предоставляют ценную информацию о том, как меняются ландшафты и популяции животных в регионе.

«Скалы Намибии содержат многочисленные изображения животных и людей каменного века, а также человеческие следы и следы животных. До сих пор последним уделялось мало внимания, поскольку исследователям не хватало знаний для их интерпретации», – отмечают исследователи.

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