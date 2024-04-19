В NASA анонсировали испытания космического солнечного паруса

Двигатель на основе солнечного ветра проверят на орбите 24 апреля

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Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) анонсировало предстоящие испытания технологии солнечного паруса, которые запланированы на 24 апреля.

Ракета Electron частной аэрокосмической компании Rocket Lab с системой Advanced Composite Solar Sail System отправится на орбиту со стартового комплекса на полуострове Махия (Новая Зеландия). Согласно плану миссии, малый спутник CubeSat, размерами напоминающий микроволновую печь, развернет парус на высоте около 965 километров над Землей.

Это почти вдвое выше орбиты Международной космической станции (МКС). По словам специалистов NASA, такая высота нужна для того, чтобы солнечный свет смог сконцентрироваться на полотне и привести в движении аппарат. При этом сила солнечного давления на парус будет сопоставима с давлением обычной канцелярской скрепки, лежащей на ладони.

Планируется, что испытательный полет продлится больше двух месяцев, причем большую часть этого времени займет проверка подсистем. Непосредственные тесты паруса займут неделю: за это время спутник CubeSat выполнит серию маневров.

Усовершенствованная композитная солнечная парусная система призвана доказать свою способность двигаться в космосе, расширяя доступ и обеспечивая недорогие миссии на Луну, Марс и за его пределы, заключили в NASA.

Ранее в космическом агентстве представили экспериментальный сверхзвуковой самолет.