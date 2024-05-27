В «небесных ямах» Китая могут жить неведомые существа

Добраться ко дну этих природных образований очень сложно.

В «небесных ямах» на территории Китая могут обитать неизвестные науке виды животных: по мнению ученых, такая вероятность существует, поскольку добраться ко дну этих природных образований и исследовать их пока очень сложно. «Небесные ямы» — это воронки большого диаметра, которые за многие годы создает дождевая вода во время осадков, вымывая известняк в горных породах.

Самая большая из «небесных ям» — Сяочжай Тянькэн, ожидаемая глубина которой составляет не менее 100 метров. Всего в стране насчитывается около 200 таких воронок, которые расположены от провинции Шэньси до региона Гуанси Чжуан на юго-западе. Большинство этих воронок находятся в труднодоступных горных районах. Глубина некоторых из них достигает 192 метра, а диаметр превышает 300 метров.

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